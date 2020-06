Folge der Corona-Krise: Quote steigt auf 3,3 Prozent

Die Corona-Krise schlägt auf den Arbeitsmarkt im Landkreis Starnberg durch. Die Quote stieg im Mai auf 3,3 Prozent - damit waren 50 Prozent mehr Menschen ohne Job als vor einem Jahr.

Starnberg - Die Corona-Krise geht am Arbeitsmarkt im Landkreis Starnberg nicht spurlos vorbei. 2279 Menschen waren im Mai arbeitslos, meldete die Agentur für Arbeit am Mittwochvormittag. Das sind 780 mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent (2019: 2,2 Prozent). Im April lag die Quote bei 3,0 Prozent.

Arbeitslos meldeten sich insgesamt 562 Personen (neu oder erneut), 151 weniger als im Vormonat und 68 mehr als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 306 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 59 Personen weniger als im Vormonat und 275 weniger als noch vor einem Jahr. Daraus ergibt sich, dass einige Branchen in diesem Stellen nicht besetzt haben, wozu unter anderem die Gastronomie zählt.

Weiter rückläufig sei das Angebot an offenen Stellen. Im Mai 2020 waren 699 Arbeitsstellen gemeldet, 94 Stellen weniger als noch im April 2020 und 273 weniger als im Mai des Vorjahres. 100 der insgesamt 699 Stellen seien durch die Arbeitgeber im Mai neu gemeldet worden.

Es gibt laut Agentur aber auch positive Zeichen. So ist beim Ausbildungsmarkt bisher kein Einbruch zu verzeichnen. Zur Zahl der Kurzarbeiter liegen noch keine Zahlen vor.

