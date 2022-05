„See and the City“ in Starnberg: Sperrung mit weitreichenden Folgen

Von: Peter Schiebel

Teilen

Mitarbeiter des Betriebshofs haben gestern mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes begonnen. © Andrea Jaksch

Die vorbereitenden Arbeiten für das Projekt „See and the City“ in Starnberg haben am Mittwoch Auswirkungen über die Stadt hinaus gehabt. In der Früh staute sich der Verkehr Richtung Autobahn bis zum Maxhofkreisel zurück. Auch am Donnerstag ist der Bahnhofplatz noch komplett gesperrt.

Starnberg – Nichts ging mehr auf der B 2, nichts ging mehr auf der Possenhofener Straße: Wer am Mittwoch mit dem Fahrzeug aus Richtung Weilheim nach oder durch Starnberg wollte, hatte am besten Nerven wie Stahlseile. Weil die Stadt den Bahnhofplatz gesperrt hatte, staute sich der Verkehr in den Morgenstunden bis zum Maxhofkreisel zurück. Mittendrin: Marion Ranke, die seit 30 Jahren das Wäschegeschäft „Louisa’s“ in den See-Arkaden in Starnberg betreibt. Die 53-Jährige wohnt in Feldafing. Am Mittwoch ließ sie ihr Auto irgendwo an der Possenhofener Straße stehen und ging das letzte Stück zu Fuß zu ihrem Geschäft. „Dass eine Stadt so lahmgelegt wird, ist nicht zu fassen“, ärgert sich die Geschäftsfrau im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Die Sperrung hängt mit dem Projekt „See and the City“ zusammen. Für alle Nicht-Starnberger: Unter diesem Namen will die Stadt ausprobieren, ob und wie sich die Aufenthaltsqualität im Bereich Bahnhofplatz/Bayerischer Hof/Seebahnhof vor allem für Fußgänger und Radfahrer verbessern lässt. Das Projekt startet mit einem großen Familienfest am Samstag, 14. Mai, und dauert rund viereinhalb Monate bis 3. Oktober.

In dieser Zeit dürfen Autos den Bahnhofplatz zwar befahren, allerdings wird die Fahrbahnbreite auf 6,50 Meter verengt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 auf 20 km/h reduziert. Es fallen auch Parkplätze weg, zum Beispiel am Rondell am Bayerischen Hof. Im Gegenzug gibt es mehr Flächen für Fußgänger. Diese werden teils durch Schüler des P-Seminars des Gymnasiums gestaltet und mit Blumenkübeln dekoriert. Dazu kommen kulturelle und gastronomische Angebote.

Die Gestaltungs- und Markierungsarbeiten dafür haben begonnen und dauern – Achtung – bis voraussichtlich Donnerstag, 18 Uhr. So lange ist der Bahnhofplatz komplett gesperrt.

Die Taxifahrer Ramazan Kesser (l.) und Güngör Aydogan befürchten, dass der Bereich zu eng wird. © Andrea Jaksch

Bürgermeister Patrick Janik bittet um Verständnis. „Das ist ein Stück weit aus der Kategorie ,Wo gehobelt wird, fallen Späne‘“, sagt er auf Anfrage. Die Arbeiten ließen sich nicht während des normalen Verkehrs erledigen. Dass die Auswirkungen am Mkittwoch bereits ein Vorgeschmack auf den Aktionszeitraum sein könnten, sieht er nicht. „Es wäre etwas verfrüht, den Tag der Vollsperrung als Maßstab zu nehmen“, sagt er und verweist gleichzeitig auf die überwältigende Mehrheit im Stadtrat für das Projekt. Zudem zeigten die Staus, „welche Verkehrsmassen wir über die Innenstadt abwickeln.“

Mit der Umgestaltung wolle die Stadt ausprobieren, was in diesem „sensiblen Bereich“ funktioniert und was nicht. Deswegen seien alle Maßnahmen auch temporär, sind also ohne große Kosten wieder zurückzubauen. „Die Alternative ist, nichts zu machen“, sagt Janik und fügt nachdenklich an: „Wenn man den Status quo für erhaltenswert betrachtet.“ Der Bürgermeister ist zuversichtlich: „Ich glaube, dass der Sommer am Bahnhofplatz Spaß machen wird, auch den Einzelhändlern.“

„Ich lasse mich gern eines Besseren belehren“, sagt Marion Ranke von „Louisa’s“, die bislang noch skeptisch ist. „Ob die einen Kübel mehr aufstellen oder ein Foodtruck mehr kommt, deswegen kommen nicht mehr Leute in die Stadt“, befürchtet sie. Ein Chaos wie am Mittwoch habe sie außerdem noch nie erlebt. „Es ist gar nichts mehr los, ich habe zwei Tage lang keinen Umsatz“, berichtet sie aus dem Sperrbezirk. Corona-Krise, Ukraine-Krieg – „wir sind doch eh schon gebeutelt ohne Ende“. Wenn die Stadt die Arbeiten wenigstens in die Nachtstunden verlegt hätte.

Mit Kopfschütteln reagiert auch Taxiunternehmer Ramazan Keser (49) auf die Sperrung. Die Taxis müssen ihre Fahrzeuge noch bis Donnerstag am Kreisel Kaiser-Wilhelm-Straße kurz vor dem Schotterparkplatz abstellen. „Das ist nicht optimal“, sagt Keser und schildert, wie ein älterer Herr mit Rollator deswegen ein weites Stück zu Fuß gehen musste. Und außerdem: Dass er nun Umwege fahren müsse, erhöhe auch die Kosten für die Kunden. „Das ist alles ein bisschen schwierig.“