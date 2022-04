Fortschritte mit Bahn verzögern Gartenschau

Kultur und Musik am See: Zur Landesgartenschau könnte eine Bühne direkt am Starnberger See aufgebaut werden, wie in Bernau am Chiemsee - halt erst 2037. © dpa/lby

Die Stadt Starnberg hat ihre Bewerbung für die Landesgartenschau 2032 zurückgezogen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen. Angepeilt wird nun das Jahr 2037. Hintergrund sind die Gespräche mit der Bahn zur Umgestaltung des Seebahnhofs.

Starnberg – Es waren gleich zwei Nachrichten in einer, die Bürgermeister Patrick Janik am Freitagmorgen verkündete. Zum einen hat der Stadtrat am Vorabend in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, die Starnberger Bewerbung für die Landesgartenschau 2032 zurückzuziehen und stattdessen das Jahr 2037 anzupeilen. Der Beschluss fiel nach Angaben Janiks einstimmig. Zum anderen gibt es offenbar große Fortschritte in den Gesprächen zwischen Stadt und Bahn, was den Umbau des Seebahnhofs anbelangt.

„Die gemeinsamen Gespräche kommen sehr gut voran, und wir stehen in ständigem und arbeitsreichem Austausch“, wurde Janik in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zitiert. „Die im Falle einer Einigung mit der Deutschen Bahn zu erwartenden Bauzeiten könnten voraussichtlich über das Jahr 2032 hinausgehen.“ Genau der Bereich am See soll aber das Herzstück der Gartenschau-Bewerbung sein.

In einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch am Freitagmittag wurde Janik etwas deutlicher. Die Vorstellungen von Stadt und Bahn würden „immer konkreter“, sagte er. Es sei zwar noch keine Einigung erzielt, er gehe aber davon aus, dass in der Jahresmitte erste Ergebnisse verkündet werden könnten. Bis dahin haben sich beide Seiten striktes Stillschweigen auferlegt. Sollte es zu einer Einigung kommen, rechne er mit etwa drei Jahren für Planung und Genehmigung sowie sieben Jahren Bauzeit, sagte Janik. Diese Erkenntnis sei vor etwa drei Wochen gereift. Bis dahin seien noch fünf Jahre Bauzeit im Gespräch gewesen – was wiederum die Landesgartenschau 2032 ohne störende Baustellen hätte möglich machen können.

Die Bayerische Landesgartenschau GmbH als Herrin des Verfahrens sei über die Entscheidung des Stadtrats bereits informiert und habe diesen mit Bedauern aufgenommen, sagte Janik. „Wir sind auch nicht die ersten, die zurückziehen.“

Bislang habe der Bewerbungsprozess die Stadt knapp 100 000 Euro gekostet, erklärte der Bürgermeister. Rausgeworfen sei das Geld aber keineswegs. Sämtliche Arbeitsergebnisse und auch die sogenannten Bürgerprotokolle aus den Online-Workshops seien gesichert und blieben erhalten. Die Bewerbungsmappe solle so weit fertig gestellt werden, dass sie zwar fürs Erste in die Schublade kommt, bei der Ausschreibung für das Jahr 2037 aber wieder herausgeholt und überarbeitet werden kann. „Wir sind schon relativ weit.“ Ursprünglich hätte das Planungsbüro Keller Damm Kollegen Landschaftsarchitekten Stadtplaner am Donnerstag im Stadtrat seine Planungen vorstellen sollen – der Punkte wurde aber schon nicht mehr auf die Tagesordnung genommen.

In dem Zusammenhang dankte Janik den Starnbergern, die sich bislang an dem Verfahren beteiligt hatten. „Der bisherige Bewerbungsprozess zeigt unser wertvolles Potenzial als Stadtgesellschaft“, betonte er. „Die intensive Auseinandersetzung mit unserer Stadtentwicklung hat den Zusammenhalt in Starnberg deutlich gestärkt und Lust auf das Projekt geweckt. Darauf können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, unsere Stadtverwaltung und der Stadtrat unglaublich stolz sein.“

Neben der Seepromenade sah das Konzept noch weitere Bereiche vor, die in die Landesgartenschau hätten eingebunden werden sollen, darunter der Almeidaberg rund um die Villa Almeida, der Schlossgarten und die Innenstadt rund um den Kirchplatz. Die Max-Josefs-Höhe in Söcking wurde auf Wunsch der Bürger herausgenommen, lediglich der Bereich um das Mausoleum blieb. Die Flächen im Leutstettener Moos wurden zudem reduziert. Bei den Bürgerbeteiligungen hatte es zahlreiche Ideen geben – vom Aufbau einer Seebühne in der Starnberger Bucht über den Einsatz von Wassertaxis und den Bau einer Seilbahn, um von A nach B zu kommen, bis zu Aktionen mit VR-Brillen, mit deren Hilfe die Besucher den See sehen könnten, als er noch mit einer Gletscherzunge überzogen war. All das ist nun laut Janik „aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“.