Fotovoltaik, Flora und Fauna: Wie passt das gut zusammen?

Von: Tobias Gmach

Teilen

Die Solarparks blühen – und dazwischen blüht es auch: Dass die Flächen optimal im Sinne des Artenschutzes genutzt werden, ist unter anderem dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft, Hartwig Görtler, wichtig. © Rechl

Mehrere Solarparks kündigen sich im Landkreis an. Grüne Energie ist wichtig, Arten- und Umweltschutz auch. Wie harmonieren Fotovoltaik, Flora und Fauna am besten? Die Bedenken von Naturschützern und die Antworten von Projektentwicklern.

Landkreis – Bei Gilching und Weßling existieren sie schon, in Berg, Pöcking, Wörthsee, Starnberg und Gauting gibt es Pläne oder zumindest politische Bestrebungen, sie zu errichten: Die Rede ist von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, die – so der derzeitige Eindruck – im Landkreis bald aus dem Boden schießen könnten. Neben der Frage, wie schnell die Solarparks tatsächlich umgesetzt werden, stellen sich weitere: Wie umwelt- und artenschutzverträglich werden sie gestaltet? Wie passen Flora, Fauna und Fotovoltaik zusammen? Das Landratsamt arbeitet an einem Solarkonzept aus naturschutzfachlicher Sicht, das Gemeinden und Bauherren an die Hand gegeben werden soll. Es soll laut Sprecher Stefan Diebl in einer der kommenden Umweltausschusssitzungen des Kreistages vor der Sommerpause vorgestellt und beraten werden. Details will Diebl nicht vorwegnehmen.

Einer, den das Thema umtreibt, ist Hartwig Görtler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Starnberg. Er hat sich angesichts der Pläne einer Sieben-Hektar-Anlage auf einem Ackerfeld bei Hadorf (wir berichteten) an den Merkur gewandt. „Es ist durchaus möglich, eine solche Fläche ertragreich zu betreiben und zugleich so zu gestalten, dass sie einen maximalen Nebennutzen für Flora und Fauna hat“, sagt Görtler. Der stelle sich aber nicht ein, sollte das Areal mit Magerrasen bepflanzt und mit Schafen beweidet werden. Die Wiese sei dann voller Schafdung, der Wildtiere vergräme. „Ergo: Keine Hasen. Keine Insekten. Keine Vögel. Nur abgefressene Grasfläche“, so Görtler. Sein Vorschlag: flach wachsende Blühwiesen ansäen und den Zaun so gestalten, dass nicht nur sogenannte Kleinsäuger, sondern auch Rehe Zugang finden. „So hätte man den Nutzungseffekt und zugleich einen Rückzugsort für Niederwild, Insekten, Vögel und Co.“

Jäger-Vorsitzender: Am Ende überwiegen wirtschaftliche Interessen

Um nicht falsch verstanden zu werden, macht der Jäger deutlich: „Wir brauchen die Anlagen für eine ökologischere Energiegewinnung.“ Doch er hat für künftige Projekte im Landkreis eine – aus seiner Sicht total logische – Befürchtung: dass am Ende die wirtschaftlichen Interessen überwiegen und der Artenschutz zu kurz kommt.

Der Gilchinger Nebenerwerbslandwirt Michael Bramberger, der die Pläne bei Hadorf verwirklichen und damit zehn Prozent des Starnberger Strombedarfs decken will, sagt, er sei für vieles offen. Hecken als Brutmöglichkeit für Vögel seien vorgesehen, er denke auch über einen mobilen Hühnerstall nach. Zur Zaungestaltung merkt er an: „Wenn ein Reh durchpasst, passt auch ein Mensch durch. Da geht es um den Versicherungsschutz.“ Und die Schafe? „Es ist ja die Frage, wie intensiv die Fläche beweidet wird.“

Brambergers Projektpartner, Stefan Fußeder von der Münchner Firma Vispiron, stellt klar: „Da kommen sicher nicht 300 Schafe drauf.“ Der Projektentwickler müsse der Unteren Naturschutzbehörde ein Mäh- und Beweidungskonzept vorlegen, das eine Extensivierung der Fläche zulasse. Es werde dabei genau geregelt, wie viele Tiere sich pro Hektar und zu welchen Zeiten im Jahr mit dem Schutz anderer Arten vertragen.

Beispiel Weßling: Teich für Frösche bleibt auch nach Bauphase

Wie ein Ausgleich im Sinne des Naturschutzes nachhaltig sein kann, zeigt das Beispiel Weßling. Dort wurde beim Bau der Freiflächenanlage ein Biotopweiher für Wechselkröte und Laubfrosch angelegt, berichtet Fußeder, der mit seiner Firma für das Projekt verantwortlich war. „Wir mussten sicherstellen, dass wir während der Bauzeit keine Tiere töten.“ Kröten und Frösche wurden immer wieder eingesammelt – und der Weiher, ursprünglich als „Temporärgewässer“ installiert, blieb. Amphibienschützer kümmern sich nun darum.

Auch wenn womöglich noch mehr Kriterien kommen: Bei jedem geplanten Solarpark wird schon jetzt der Bund Naturschutz als Träger öffentlicher Belange involviert. Günter Schorn, Vorsitzender der Kreisgruppe, erklärt: „Wir schauen zum Beispiel, dass es keine geschützten Flächen auf dem entsprechenden Areal gibt.“ Weil die Windkraft im Landkreis so zäh voranschreite, müsse sich „leider Gottes“ bei den Solaranlagen deutlich mehr tun. Schorn plädiert dafür, sie vordringlich entlang von Autobahnen aufzubauen. Eine Überzeugung, die etwa in der Gemeinde Gilching Anklang findet. An diesem Dienstag soll der Gemeinderat dort einen Grundsatzbeschluss zur Freiflächenfotovoltaik fällen.

Um den Naturschutz sorgt sich Schorn, einer der obersten Naturschützer im Landkreis, bei dem Thema nicht allzu sehr. Ausgleichsmaßnahmen seien ja immer schon nötig gewesen. „Ich sehe eher die Gefahr, dass große Investoren damit viel Geld machen wollen.“

„Keine höherwertigeren, ökologisch wertvollen Lebensräume“ in den meisten Solarparks

Mit der Frage, wie Solarparks mit ihrer Umwelt zusammenspielen, haben sich Fachleute bereits intensiv beschäftigt. „Eckpunkte für einen naturverträglichen Ausbau der Solarenergie“ legte etwa das Bundesamt für Naturschutz im Oktober 2022 vor. „Kriterien für naturverträgliche Fotovoltaik-Freiflächenanlagen“ brachten der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) im April 2021 auf ein gemeinsames Papier. Das Bundesamt listet Flächen auf, die freizuhalten seien – etwa Natura-2000-Gebiete oder extensive, artenreiche Grünländer. Und es stellt fest, dass bei der Mehrzahl der bisherigen Anlagen keine „höherwertigeren, ökologisch wertvollen Lebensräume“ kreiert wurden. Das Papier plädiert auch für einheitliche ökologische Kriterien, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

NABU und BSW nennen konkrete Maßnahmen: „Für einige Arten wie zum Beispiel Zauneidechse, Steinschmätzer, Kreuzkröte und diverse Insekten wird eine PV-FFA zu einem nutzbaren Lebensraum, wenn sich zusätzliche Strukturen und Offenbereiche innerhalb der Anlage befinden. Dazu könnten neben Hecken auch Steinhaufen, Rohbodenstellen, Totholz oder im Einzelfall Kleingewässer gehören.“ Die kompletten Schriftstücke finden sich im PDF-Format auf den Internetseiten des Bundesamts und des Naturschutzbunds.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.