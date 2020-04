Liebesbetrüger bringt Starnbergerin um 50 000 Euro

Liebe macht blind, sagt der Volksmund. Das musste eine Starnbergerin jetzt schmerzlich erfahren. Als sie den Braten roch, war es bereits zu spät: 50 000 Euro ihrer Ersparnisse waren weg – vermutlich auf Nimmerwiedersehen.

Starnberg - Der Polizei ist diese Betrugsmasche schon seit geraumer Zeit bekannt. In Ermittlerkreisen wird sie Romance Scamming genannt, das heißt so viel wie Betrug mit der Liebe. Die Betrüger suchen sich ihre Opfer auf Partnerbörsen im Internet oder in den sozialen Netzwerken. Sie umgarnen die Ahnungslosen, gaukeln Interesse und weitergehende Zuneigung vor, haben es aber letztlich nur auf das Geld der vorgeblich Angebeteten abgesehen.

So erging es auch einer 64-jährigen Frau aus Starnberg. Sie hatte über eine Single-Börse im Netz im Januar dieses Jahres einen Mann kennengelernt, der sich als Eigentümer einer Firma in Saudi-Arabien ausgab. Nach mehreren Kontaktaufnahmen ging der Mann zum Angriff über. Seit Februar bedrängte er nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt die 64-jährige, ihr mit Geld unter die Arme zu greifen. Wegen der Corona-Krise sei er in finanziell Schwierigkeiten geraten, begründete er gegenüber der Starnbergerin sein Verlangen.

Letztlich ließ sich die Frau erweichen: Sie überwies 50 000 Euro auf ein Konto bei einer Bank in Dubai. Als sie dann doch misstrauisch wurde, war es vermutlich zu spät. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler warnen vor diesen Betrügereien. Wer dennoch auf die Masche reingefallen ist, sollte keine Zeit verstreichen lassen, sich bei der Polizei zu melden.