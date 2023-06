Frauen-Union feiert 40-jähriges Bestehen

Teilen

Prost Frauen-Union: Der Kreisverband Starnberg besteht seit 40 Jahren – Grund für eine Feier, bei der auch Herren willkommen waren. © Andrea Jaksch

Der Kreisverband Starnberg der Frauen-Union besteht seit 40 Jahren. Das Jubiläum wurde am Wochenende gefeiert.

Hadorf - Vierzig Jahre Frauen-Union Kreisverband Starnberg feierten bei strahlendem Sonnenschein am Wochenende in Hadorf nicht nur Damen, sondern unter anderen auch Altlandrat Karl Roth, Andechs Bürgermeister Georg Scheitz und Bezirksrat Harald Schwab. Unter dem Motto „Großartige Frauen im Landkreis“ berichtete die frisch wieder gewählte CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig davon, wie es um die Sache der Frauen in der Politik bestellt ist, und die Gründerin des Verbandes, Angelika Knülle, gab einen kleinen Rückblick, wie alles entstand, teilt der Kreisverband mit.

Vielmehr aber sollten Unternehmerinnen und weibliche Vereinsvorstände im Mittelpunkt stehen. So stellte die Startup-Unternehmerin und Wirtschaftspreisträgerin Lisa Bittighofer ihr Unternehmen „Naked Minds“ vor, das Frauen bei der Unternehmensgründung unterstützt. Ursel Wrede und Liesl Baumann machten als Vorstände des Vereins Frauen helfen Frauen deutlich, dass häusliche Gewalt in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt. Und Martina Nusser aus Pöcking zeigte mit ihrem Verein Glücksmomente, dass die schwere Erkrankung eines Kindes die ganze Familie betrifft und schon kleine Wunscherfüllungen für ein wenig Ablenkung sorgen können.

Bei musikalischer, natürlich weiblicher Begleitung durch die Feldafingerin Sophie Sperber und Kollegin Caro Roth wurde „genetzwerkt“ und trotz ernster Themen auch viel gelacht. Kreisvorsitzende Ute Nicolaisen-März freut sich schon auf das nächste Jubiläum – allerdings bis dahin unter der Regie einer Nachfolgerin, hofft die Pöckingerin.