Friedenstauben und mehr für Ukraine-Hilfe

Von: Peter Schiebel

Butterplätzchen als Friedenstauben: Die mit den ukrainischen Farben Blau und Gelb verzierten Schmankerl wurden nach Angaben der Kolpingsfamilie zusammen mit acht Kuchen für den guten Zweck angeboten. © Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Starnberg hat durch den Verkauf von Kaffee, Glühwein und Kuchen am Sonntag nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz 1350 Euro eingenommen. Wie Vorsitzender Andreas Weger mitteilt, ist das Geld für die Ukraine-Hilfe bestimmt.

Starnberg - Acht Kuchen hatten fleißige Helfer gebacken, Weger und seine Frau Susa steuerten zudem rund 60 mit den ukrainischen Farben Blau und Gelb als Friedenstauben verzierte Butterplätzchen bei.

„Wir hatten schon seit ein paar Tagen überlegt, etwas zu machen“, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Schnell hätten sich engagierte Kuchenbäckerinnen sowie Helfer für den Standaufbau und den Verkauf gefunden. Jetzt sei die Kolpingsfamilie „recht stolz“ auf das Ergebnis. Besonders bewegend sei es gewesen, als eine ukrainische Familie am Stand vorbeigekommen sei und sich mit einer Spende in der Landeswährung Hrywnja beteiligt habe.

Die 1350 Euro stockt die Kolpingsfamilie jetzt auf 2000 Euro auf – bei dem zusätzlichen Geld handelt es sich um Spenden, die Weger in der Adventszeit als Nikolaus gesammelt hatte. Eine Hälfte des Ertrages geht an die Caritas, die andere an das Kolpingwerk. Beide engagierten sich in der Ukraine-Hilfe, erklärt Weger und bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern – und er freut sich über den Zusammenhalt bei der Friedensveranstaltung, die um 12 Uhr auf dem Kirchplatz begonnen hatte (wir berichteten).

Die Starnberger Kolpingsfamilie überlege nun, wie sie den Opfern des Krieges weiter helfen könne. Weger kann sich Sachspenden genauso vorstellen wie weitere Aktionen, um Geldspenden zu sammeln. Dazu sei er auch mit dem Landratsamt im Gespräch. Fest steht für ihn: „Es wird für uns nicht das letzte Mal gewesen sein.“ Ob es bereits am kommenden Sonntag die nächste Aktion gibt, sei aber noch offen, erklärt er.