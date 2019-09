Fünf-Seen-Filmfestival: „Strahlkraft war enorm“

Das Fünf-Seen-Filmfest ist vorbei, und es war ein großer Erfolg. Leiter Matthias Helwig hat schon Ideen fürs nächste Jahr.

Landkreis – Rund 21 000 Besucher, 150 Filme aus 41 Ländern, vier Weltpremieren, Medienaufmerksamkeit in ganz Deutschland, Österreich und Südtirol: Mit dem Fünf-Seen-Filmfestival, das heuer zum 13. Mal stattfand, ist Initiator Matthias Helwig besonders zufrieden. „Die Strahlkraft war enorm, wir wurden bundesweit wahrgenommen“, sagt er. „Für Starnberg und den Landkreis war das eine unglaublich positive Woche. Daran muss man jetzt anknüpfen.“

Helwig wünscht sich, dass Stadt, Landkreis und auch „Hauptförderer wie die Kreissparkasse“ das Festival künftig noch kräftiger unterstützen. Positive Signale in diese Richtung habe er während der neun Tage von offizieller Seite jedenfalls bekommen – konkrete Vorschläge aber noch nicht. Helwig selbst schweben zwei kleinere Open-Air-Kinos am Starnberger See vor. Das Festival sollte sich prominenter am Ufer abspielen, die Seepromenade attraktiver gestaltet werden. Mit dem eigenen Budget – laut Pressesprecherin Maren Martell waren es heuer rund 270 000 Euro – sei aber nicht viel mehr möglich.

Hannelore-Elsner-Preis auch 2020

Neu war in diesem Jahr der Hannelore-Elsner-Preis zu Ehren der im Frühjahr verstorbenen Schauspielerin, die dem Festival jahrelang persönlich verbunden gewesen war. Erste Preisträgerin war die Darstellerin Barbara Auer. Die Auszeichnung soll auch in den nächsten Jahren vergeben werden, kündig Helwig an. Der Spender der 5000 Euro, Carsten Zehm aus Starnberg, habe seine weitere finanzielle Unterstützung zugesagt. Helwig: „Dieser Preis wertet das Festival ungemein auf.“

155 Filmschaffende begrüßte der Cheforganisator in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling. Unter anderem Star-Regisseur Tom Tykwer nahm sich eine Stunde Zeit, um über seinen Film „Ein Hologramm für den König“ zu sprechen. „Die Veranstaltungen mit den Ehrengästen waren heuer besonders gut besucht“, sagt Martell.

Und das Wetter passte perfekt: Zur Eröffnung und zur abschließenden Dampferfahrt mit den Preisverleihungen schien die Sonne, das verregnete Wochenende lockte viele in die Kinos. Allein am Samstag und Sonntag kamen 30 Prozent mehr als am Wochenende im vergangenen Jahr. Ob das Festival Einnahmen abwirft, wird laut Helwig erst das Ergebnis der Abrechnung im November zeigen.

