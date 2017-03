Fünf Unfallfluchten, eine geklärt

Die Moral von Autofahrern bleibt mager: In fünf Fällen haben sich Unfallverursacher in den vergangenen Tagen in und um Starnberg aus dem Staub gemacht.

Starnberg - Fast 6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz von fünf Unfallfluchten, die die Starnberger Polizei seit dem Wochenende bearbeitet.

Fall 1: Am Freitag gegen 20 Uhr fuhr Pöckingerin (32) von Drößling in Richtung Perchting. Kurz vor Perchting kam ihr ein Traktor mit Anhänger entgegen, fuhr weit links berührte den linken Außenspiegel und die linke Seite des Pkw. Schaden: rund 1500 Euro. Der Traktorlenker fuhr danach weiter.

Fall 2: Gegen 4.50 Uhr am Samstagmorgen fuhr ein Pöckinger (22) auf der Strecke Hadorf-Perchting über einen toten Dachs. Der war erst kurz zuvor von einem anderen Autofahrer überfahren worden, teilte die Polizei mit – der kümmerte sich nicht darum, was er aber hätte müssen. Schaden: rund 1500 Euro.

Fall 3: Auf der Hanfelder Straße kam einem Frankfurter (48) am Samstag gegen 17.20 Uhr ein Auto entgegen, dessen Fahrer Lenkbewegung Richtung Straßenmitte machte. Der Frankfurter wich nach rechts aus, krachte aber gegen einen geparkten Pkw. Schaden: rund 2500 Euro.

Fall 4: Gestern gegen 7.40 Uhr rasierte ein Autofahrer an der Otto-Gaßner-Straße den Spiegel eines geparkten Pkw ab. Schaden: rund 300 Euro. Ein Zeuge merkte sich laut Polizei des Kennzeichen des Verursachers.

Fall 5: Zwischen 12. Februar und Freitag wurde ein am Oberfeld abgestellter Pkw gerammt und hinten links beschädigt (rund 1000 Euro).

In allen Fällen bittet die Polizei Starnberg Zeugen, sich unter z (0 81 51) 36 40 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa