Damit der Boden für den B2-Tunnel fest wird: So funktioniert das Düsenstrahlverfahren

Für den Bau des B2-Tunnels sind komplexe Maßnahmen nötig. Eine davon: das Düsenstrahlverfahren. Wie es funktioniert und was tief in der Erde passiert, hat das Bauamt Weilheim nun erklärt.

Starnberg – Demnächst rütteln sie wieder. Das Staatliche Bauamt Weilheim lässt in der Woche nach Ostern auf dem Gelände des Gymnasiums an der Rheinlandstraße etwa drei bis fünf sogenannte Drucksondierungen vornehmen. Mit dem Verfahren erhoffen sich die Fachleute weitere Erkenntnisse über den Baugrund für den B 2-Tunnel – und für das in den Sommerferien geplante Probefeld für das Düsenstrahlverfahren.

Der Stadtrat hatte vor gut einer Woche diesen Tests zugestimmt, unter anderem gegen die Stimme von Bürgermeisterin Eva John. Nun hat die Weilheimer Behörde das Verfahren in einer Pressemitteilung noch mal erläutert. „Das Düsenstrahlverfahren wird zur Verfestigung des Bodens sowohl im Bereich des Nordportals als auch beim Südportal zum Einsatz kommen“, erklärt der für den Landkreis Starnberg zuständige Abteilungsleiter Raphael Zuber. „Im Areal des Nordportals spielt der Seeton keine unwichtige Rolle.“

Bis zu 20 Testbohrungen

Das Testfeld wird aus 10 bis 20 Bohrungen bestehen, bei denen das Bohrgestänge etwa 12 bis 20 Meter tief ins Erdreich getrieben wird. Hat es den Seeton erreicht, wird der Boden von einem Flüssigkeitsstrahl mit hoher Energie aufgeschnitten. Während das Gestänge nach oben gezogen wird, wird gleichzeitig eine erhärtende Zementsuspension eingebracht, die sich mit dem Boden vermischt. Mithilfe der so entstehenden Betonsäulen – sieben bis acht Meter lang, 1,50 bis zwei Meter Durchmesser – soll der Boden eine Festigkeit erreichen, die den Bau des Tunnels ermöglicht. Auf Grundwasserströme werde das Verfahren keinen Einfluss haben, erklärt Daniel Bimesmeier, der als Geologe in der Abteilung Tunnelbau des Staatlichen Bauamts arbeitet. „Da Seeton generell kein Wasser durchlässt, ändert sich an den Fließmassen nichts“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Während des Probefeldes komme das Verfahren ausschließlich in der Seetonschicht zum Einsatz.

Die Betonsäulen wirken wie ein Gewölbe

Beim Tunnelbau werde das Düsenstrahlverfahren aus zwei Gründen benötigt, erklärt Abteilungsleiter Zuber. Zum einen gebe es im Bereich beider Portale eine geringe Überdeckung. Zwischen der Oberkante des Tunnels und der Oberfläche besteht also nur geringer Abstand. Da können die Betonsäulen wie ein Gewölbe wirken. Zum anderen sei „das Verfahren unabdingbar erforderlich zur Verfestigung der anstehenden Seetone am Nordportal“. Dort werden die Säulen allein schon deshalb benötigt, um die Baugrube zu stabilisieren.

„Das Probefeld liegt ganz bewusst in unmittelbarer Nähe des Nordportals, um das Düsenstrahlverfahren optimal auszugestalten“, sagt Zuber. Anliegen des Bauamts sei, eine sichere Methode für die Bodenverfestigung anbieten zu können. Das Düsenstrahlverfahren sei ein getestetes und bewährtes Verfahren. Wie viele Betonsäulen insgesamt für den Tunnel benötigt werden, steht nach Angaben von Geologe Bimesmeier noch nicht fest. Eine dreistellige Zahl dürfte es werden.

