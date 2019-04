Für den einzigen großen Biergarten in Starnbergs Innenstadt: Stadträte wollen Gasthof in der Au retten

Die Zukunft des Gasthofs in der Au ist weiter ungewiss. UWG-Stadträte wollen nun den einzigen großen Biergarten in Starnberg retten. Die Betreiber finden bisher keine gemeinsame Lösung mit dem Haupteigentümer.

Starnberg – „Ein Pfeiler der Vitalität Starnbergs“ sei der Gasthof in der Au. So schreiben es die UWG-Stadträte Prof. Otto Gaßner, Patrick Janik, Angelika Wahmke und Winfried Wobbe in einem Antrag. Die Forderung: Die Stadt soll mit einem Bebauungsplan die Gasthaus- und Biergartennutzung auf dem Areal festschreiben. Insbesondere der Biergarten mit 350 Plätzen müsse unbedingt erhalten werden, da er am Ende der Josef-Jägerhuber-Straße gelegen für Familien besonders geeignet sei. Kinder könnten dort unbeschwert spielen. Und der Gasthof liege zentral und sei leicht zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. „Er ist für die Beliebtheit der Innenstadt von großer Bedeutung“, heißt es im Antrag.

Seit 28 Jahren mischt die Familie Ledic in dem Haus bayerische, kroatische und internationale Küche. Doch seit Monaten machen sich Starnberger Sorgen um die Zukunft der Wirtschaft. Die Gerüchte, dass sie noch heuer schließen wird, halten sich hartnäckig (wir berichteten). Denn im November läuft der Vertrag der Wirte mit dem Haupteigentümer Bernhard Widmann aus. Zu einer Einigung darüber, wie es weitergeht, kam es bisher nicht, sagt Bozo Ledic. Die Familie sei Pächter, aber zugleich auch mit einem Prozent als Eigentümer beteiligt.

Beide Parteien kommen dieser Tage zusammen

„Ich kämpfe darum, dass die Gaststätte bleibt“, sagt Ledic. Aber auch: „Ich weiß nicht, was passiert. Es ist alles offen, aber es muss eine Einigung geben.“ Seiner Aussage nach kommen die beiden Parteien dieser Tage zu einem Gespräch zusammen. Er erwarte dann einen Vorschlag von Widmann.

Der Anwalt des Haupteigentümers, Dr. Michael Feldhahn, betont, dass eine Gastronomie immer ein Teil der Planungen war. Über ein kleines Hotel mit Restaurant, Wohnungen oder auch ein Altenpflegeheim habe es bereits vor wenigen Jahren Gespräche mit der Stadt gegeben. Ebenso wie Konzepte von Architekten für das Areal. Die ursprüngliche gemeinsame Absicht, das gesamte Gelände baulich zu überplanen, sei blockiert worden. „Vom Drinbleiben-Wollen bis zum Ausziehen: Herr Ledic hat ständig seine Position geändert“, sagt Feldhahn. Demnächst soll es seiner Auskunft nach ein Treffen mit dem Anwalt der Wirte geben. „Wir sind terminlich nur noch nicht zusammengekommen.“

Die Familie Ledic führt neben der Au das Restaurant im Münchner Yacht-Club und den Sonnenhof in Seeshaupt. Sollte sie das Starnberger Wirtshaus verlassen, ist eine Übernahme durch einen neuen Pächter fraglich. Der Gasthof müsse renoviert werden. „Dafür braucht man eine Million Euro“, schätzt Bozo Ledic. Die Arbeiten seien erforderlich, um gestiegene Brandschutzauflagen zu erfüllen und um eine Konzession zu bekommen.

Die UWG betont in ihrem Antrag, die Rettung des Gasthofs müsse ein überparteiliches Anliegen sein. Sie hoffen auf Mitstreiter aus anderen Fraktionen.

