Stadt Starnberg warnt vor Astbruch

Teilen

Der Spielplatz am Starnberger Oberfeld ist gesperrt, weil Bäume in der Nähe Schäden aufweisen. Die Stadtverwaltung fürchtet Astbruch - und das nicht nur dort. © Stadt Starnberg

Das Wetter der kommenden Tage bereitet der Stadt Starnberg einige Sorgen. Unter anderem wegen angekündigter Schneefälle warnt das Rathaus vor Astbruch, lässt verstärkt kontrollieren - und hat einen Spielplatz bereits gesperrt.

Starnberg – Die Stadt warnt vor Astbruch und der Gefahr, dass ganze Bäume umstürzen könnten. Sorgen macht der Stadtverwaltung die Wettervorhersage. Ein Spielplatz ist vorsorglich gesperrt worden.

Wegen der Wetterlage und angekündigter Schneefälle bestehe in den nächsten Tagen und Wochen eine erhöhte Astbruchgefahr, attestiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Besonders betroffen sind immergrüne Gehölze wie etwa Thujen, Fichten oder Tannen, vor allem dann, wenn die Bäume schon vorgeschädigt sind. Durch die dichtstehenden Nadeln und den eher kompakten Wuchs kann sich hier besonders viel von dem nassen und schweren Schnee sammeln. Auch gesunde Äste können dadurch brechen. Das immer wieder einsetzende Tauwetter weicht den Boden zusätzlich auf, wodurch zudem die Stabilität der Gehölze beeinträchtigt werden kann“, heißt es zur Begründung. Mitarbeiter des Betriebshofs hätten zuletzt bereits Schäden an einigen Bäumen festgestellt.

Spielplatz in Starnberg mindestens bis Montag dicht

Insbesondere an Kinderspielplätzen und Kindereinrichtungen sind verstärkte Kontrollen geplant, bei Bedarf wird abgesperrt. Auf dem Spielplatz Oberfeld ist das wegen geschädigter Bäume bereits passiert: Seit gestern ist er gesperrt, vor Montag wird wegen der Wettervorhersage nicht wieder geöffnet.