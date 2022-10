Fußgängerampel, Tempo 30, Umbau: Andechser Straße soll sich verändern

Von: Peter Schiebel

Die Andechser Straße in Söcking soll einen neuen Charakter bekommen - nicht mehr als Durchgangsstraße. © Andrea Jaksch

Die Andechser Straße in Söcking soll einen neuen Charakter bekommen - als Dorfstraße und nicht mehr als Dorfdurchgangsstraße.

Söcking – Der Straßenverkehr auf der Andechser Straße vor allem im Bereich der Einmündung Bründlwiese und Fichtenweg war das beherrschende Thema bei der Ortsteilbürgerversammlung am Donnerstagabend in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking. Dabei stieß der von der Stadtverwaltung favorisierte Kreisverkehr auch auf Kritik. „Wir nehmen mit: Ein Kreisverkehr dort ist nicht allein glückseligmachend“, sagte Bürgermeister Patrick Janik nach der Diskussion. Dass dort aber auch baulich etwas geschehen müsse, stand für ihn außer Frage.

Der Bereich sei „sehr breit und sehr unübersichtlich“, sagte Sylvie Pfeifer vom Bauamt, die die Planung den etwa 30 Bürgern vorstellte. Hinzu kommt, dass die Haltestelle Bründlwiese Anfangs- und Endpunkt der Stadtbuslinie 902 ist, aber auch vom überörtlichen Busverkehr angefahren wird. Gerade für Schulkinder sei es schwierig, an der Stelle die Andechser Straße zu überqueren.

Abhilfe soll ein Kreisverkehr mit rund 21 Metern Durchmesser anstelle der jetzigen Kreuzung schaffen. Für Fußgänger sind zwei Zebrastreifen vorgesehen – einer nur wenige Meter westlich (ortsauswärts) vom Kreisel entfernt, ein anderer weiter östlich in der Verlängerung des Fußweges Am Langenberg. Eine Aufstellfläche für den Stadtbus ist direkt am Kreisel geplant, eine für den überörtlichen Bus etwas entfernt an der Andechser Straße. Die Verwaltung erhoffe sich durch den Kreisel auch eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten, erklärte Pfeifer und betonte: „Das Tempo auf der Andechser Straße ist ein Problem.“

Bürger geteilter Meinung - über Kreisel-Idee

Unter den Bürgern gab es geteilte Meinungen zu den Plänen. Ein Anlieger der Bründlwiese sprach sich klar dafür aus. „Ich finde den Kreisel eine sehr gute Lösung“, sagte er. „Jetzt rast der Verkehr dort ziemlich rein und raus.“ Ein anderer Bürger fand den Kreisel dagegen „völlig deplatziert“. Zudem kam der Vorschlag, die Busse an dem mehr als einen Kilometer entfernten Söckinger Kreisel wenden und in dem Bereich auch warten zu lassen. „Es braucht für wartende Busfahrer auch ein Toilettenhäuschen“, sagte eine Anliegerin. Dafür sei der Bereich an der Bründlwiese „nicht geeignet“.

Janik versprach, das Thema intern noch einmal zu diskutieren und zu beraten. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte sich mit der Kreisellösung aber bereits im Juli prinzipiell angefreundet. Der Bürgermeister sieht in dem Umbau auch eine Chance, „die Andechser Straße zu einer Dorfstraße zu machen und nicht mehr zu einer Dorfdurchgangsstraße“.

Da bislang aber noch nicht klar ist, wann der Umbau starten soll, lässt Janik derzeit prüfen, ob so lange eine Fußgängerampel aufgestellt werden kann. Er habe in der vergangenen Woche eine Unterschriftenliste einer Mutter mit dieser Forderung erhalten, sagte er. Untersucht werde zudem, ob auf der Andechser Straße aus Lärmschutzgründen Tempo 30 eingeführt werden kann. Janik: „Ich habe ein Gutachten analog zum Hanfelder Berg in Auftrag gegeben.“