Fußspuren überall und auf der ganzen Welt: Lebenshilfe-Kinder setzen Zeichen für Inklusion

Eine Weltkugel und ihre symbolischen Fußabdrücke bastelte der Nachwuchs im Barbara-Eberhard-Kinderhaus. Die Erzieherinnen Verena Hansmann und Cornelia Steinbeck (vo. v. l.) halfen beim Aufkleben. Hinten: Geschäftsführerin Edith Dieterle, Vorsitzende Martina Ottmar und Leiterin Ursula Fürst (v.l.) © Jaksch

Ein Zeichen der Inklusion haben Kinder des Barbara-Eberhard-Kinderhauses der Lebenshilfe Starnberg gesetzt. Sie hinterließen Fußspuren - im wahrsten Sinne des Wortes.

In Amerika, in Asien, Afrika und Europa: Im Zeichen der Inklusion haben Kinder des Barbara-Eberhard-Kinderhauses der Lebenshilfe Starnberg ihre bunten Fußabdrücke auf der ganzen Welt hinterlassen. Zur Feier des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gestern und des 60. Jubiläums der Lebenshilfe Bayern nahm das Kinderhaus am bayernweiten Mitmach-Aktionstag „Fußspuren“ teil. Auch andere Einrichtungen der Lebenshilfe, darunter die Franziskus-Schule Starnberg, nahmen daran teil und hinterließen auf unterschiedliche Weise einen Fußabdruck.

„Wir wollen Begegnungen schaffen, Teilhabe gestalten und vor allem Fußspuren hinterlassen“, erklärte die Leiterin des Barbara-Eberhard-Kinderhauses, Ursula Fürst. Die Kinder stürmten, jedes mit einem aufgemalten Fußabdruck in der Hand, auf die schulterhohe Weltkugel zu und beklebten diese. Danach nahmen sich die Kinder in Dreiergruppen an die Hand und führten sich barfuß über einen Fußpfad, der aus mehreren mit Naturmaterialien befüllten Kisten bestand. Nachdem die Kinder über Blätter, Zweige, Moos und Tannenzapfen balanciert hatten, stapfte am Ende des Fühlparcours jeder in einen Eimer Farbe und lief über ein langes Blatt Papier. Auch ein Bub mit einer Fußprothese lief voller Freude durch die Farbe – für alle anderen das normalste der Welt. „Wichtig für die Kinder ist, dass die Kameraden nett sind. Ob der jetzt eine Prothese hat oder nicht, ist denen egal“, betonte Ursula Fürst.

Oft seien es die Erwachsenen, die mit Abstand und Vorsicht an behinderte Kinder heran gingen. Dabei sei es besonders wichtig, alle Kinder gleich zu behandeln, denn: „Bei uns ist jeder willkommen“, so Fürst. Lebenshilfe-Geschäftsführerin Edith Dieterle sagte, man müsse „auch den Eltern die Berührungsängste nehmen“.

Ursula Fürst leitet das Kinderhaus seit März. „Gerade für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist Wahrnehmung sehr wichtig“, betonte sie. Vor Beginn der Aktion wurde deswegen eine Achtsamkeitsübung absolviert. Jeder tastete seine eigenen Füße ab und spürte in sich hinein. Beim Geräusch von Klangschalen horchten alle gespannt in Richtung der Erzieherin. „Die Kinder haben sich nicht von der Präsenz der Erwachsenen beeindrucken lassen“, stellte das Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe, Martina Ottmar, mit Freude fest. Ein Bub im Einhornpullover fand: „Die Farbe hat sich gut angefühlt.“ Die Aktion sei absolut gelungen, freute sich Ursula Fürst. „Die Kinder hatten eine Menge Spaß.“

Mathilda Trausch