Gasalarm: 15-Jähriger bewusstlos

Von: Peter Schiebel

Teilen

Zahlreiche Feuerwehrleute, zum Teil unter schwerem Atemschutz, erkundeten am Mittwochabend das Wohnhaus an der Angerweidestraße. In einer Wohnung im Obergeschoss war das giftige Kohlenmonoxid ausgetreten. © Feuerwehr Starnberg

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Angerweidestraße in Starnberg ist am Mittwochabend hochgefährliches Kohlenmonoxid ausgetreten. Ein 15-Jähriger verlor das Bewusstsein, das Haus wurde evakuiert.

Starnberg – Zur Standardausrüstung von Rettungswagen-Besatzungen gehört ein CO-Warner. Das Messgerät schlägt automatisch Alarm, wenn es in der Umgebungsluft eine zu hohe Kohlenstoffmonoxid-Konzentration feststellt. Denn das Gas ist vor allem deswegen so hochgefährlich, weil es farb- und geruchslos ist und deswegen nicht wahrgenommen werden kann. Wie lebensrettend ein CO-Warner ist, zeigte sich am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Angerweidestraße in Starnberg.

Dorthin wurde der Rettungsdienst gerufen, weil ein 15 Jahre alter Bub in einer Wohnung im Obergeschoss ohnmächtig geworden war. Nachdem der CO-Warner der Einsatzkräfte angeschlagen hatte, alarmierten sie um 22.46 Uhr die Feuerwehr. Gleichzeitig fing der Rettungsdienst damit an, das Gebäude zu räumen, wie Starnbergs Kommandant Markus Grasl dem Starnberger Merkur berichtet.

Feuerwehrleute aus Starnberg, Söcking und Leutstetten waren kurz darauf an dem Haus, das insgesamt vier Wohnungen hat. „Wir haben unter schwerem Atemschutz alle Wohnungen kontrolliert“, erklärt Grasl. Außer einer Katze sei aber niemand mehr angetroffen worden. „Wir haben das Tier einem Nachbarn übergeben.“ Anschließend schoben die Feuerwehrleute mit Überdruckbelüftern die kontaminierte Luft quasi vor sich her ins Freie. „Wir haben auch links und rechts vom Haus Messungen durchgeführt, konnten dort aber nichts feststellen.“

Der 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Murnau gebracht, wo er in der Druckkammer behandelt wurde. Über seinen Zustand war gestern nichts bekannt. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder und die Mutter der beiden Kinder kamen sicherheitshalber ins Klinikum Starnberg. Auch sie hatten sich in der Wohnung befunden, waren jedoch die ganze Zeit über bei Bewusstsein.

Am Einsatzort trafen am späten Abend auch der zuständige Kaminkehrer und Mitarbeiter des Gasversorgers ein. Sie hätten zur Ursache aber noch nichts sagen können, berichtet Oliver Jauch von der Polizei Starnberg. Aus diesem Grund blieb das Haus zumindest in der Nacht zum Donnerstag auch evakuiert. Neben der Mutter mit den beiden Söhnen waren davon noch zwei Paare betroffen. Eines habe sich in einem Hotel eingemietet, ein anderes sei vom BRK vorsorglich ins Krankenhaus nach Wolfratshausen gebracht worden, berichtet die Feuerwehr. Die vierte Wohnung ist derzeit offenbar generell nicht bewohnt.

Auch am Donnerstag war die Ursache noch unklar. Ein Techniker sei mittlerweile damit beauftragt, sie herauszufinden, sagt Oliver Jauch von der Polizei. Auch die Beamten hätten großes Interesse daran. Wenn es sich zum Beispiel um einen Bedienungsfehler an der Heizung handele, könne das gegebenenfalls strafrechtlich relevant sein, so Jauch. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund eineinhalb Stunden gegen 1.15 Uhr am Donnerstagmorgen beendet.

Das Haus befindet sich in Privateigentum. Kohlenmonoxid entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen bei unzureichender Sauerstoffzufuhr. Es wird von der Lunge leicht aufgenommen und behindert den Sauerstofftransport im Blut, was letzten Endes zum Tod durch Erstickung führen kann.