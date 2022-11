Gasthof Obermühlthal ist verkauft

Von: Peter Schiebel

Teilen

Ein verwunschener Ort: Der ehemalige Gasthof Obermühlthal hat nun einen neuen Eigentümer. Über dessen Ziele ist bislang noch nichts bekannt, eine Kontaktaufnahme mit der Stadt Starnberg hat es bereits gegeben. © Andrea Jaksch

Eine monatelange Hängepartie ist beendet: Der Würmtal-Zweckverband hat den früheren Gasthof Obermühlthal und das direkt am Radweg durch die Würm gelegene Haus zum Kapeller verkauft, die Eintragungen im Grundbuch sind fix. Über die Pläne des neuen Eigentümers ist noch nichts bekannt.

Starnberg – Es ist die vielleicht schönste nicht genutzte Immobilie im ganzen Landkreis: Seit mehr als 13 Jahren steht der ehemalige Gasthof Obermühlthal neben dem früheren Bahnhof mittlerweile leer. Die landkreiseigene Wirtschaftsfördergesellschaft gwt bietet ihn als Filmkulisse an und preist ihn als verlassenen Ort, als sogenannten „lost place“. Nun dürfte Bewegung in die Sache kommen. Jedenfalls hat der Würmtal-Zweckverband als bisheriger Eigentümer die Immobilie verkauft. Das bestätigte dessen Vorsitzender, Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux, gestern im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Gleiches gelte für das weiter östlich gelegene, im Jahr 1736 gebaute und unter Denkmalschutz stehende Haus zum Kapeller, das einstige königliche Oberjägerhaus.

Neue Eigentümerin der beiden Immobilien ist eine eigens dafür gegründete Gesellschaft. Dahinter stecke ein Investor aus dem Würmtal, sagte Haux. Einen Namen nannte er nicht. Er wolle zu gegebener Zeit selbst mit seinen Vorstellungen an die Öffentlichkeit gehen. Das vorgelegte Konzept habe in Kombination mit dem gebotenen Kaufpreis die Verbandsgremien überzeugt, erklärte Haux. Aber auch darüber sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Entscheidung sei bereits vor einiger Zeit gefallen, allerdings hätten sich die folgenden Formalien wie zum Beispiel die Eintragungen ins Grundbruch länger hingezogen als gedacht. Nun sei aber alles in trockenen Tüchern.

Verein kam nicht zum Zuge

Insgesamt seien dem Zweckverband drei Konzepte von drei Bietern vorgeschlagen worden, sagte Haux. Das einzige öffentlich bekannte war die Idee des Starnberger Vereins Feta Records in Verbindung mit dem Münchner Unternehmer und Hotelier Christian Biermann, denen eine ganzheitliche Nutzung des Areals unter anderem mit Werkstätten, Ateliers, Ausstellungs- und Übungsräumen sowie einem gastronomischen Angebot vorschwebten. Zum Zug gekommen sind sie allerdings nicht.

Wichtigster Ansprechpartner für den neuen Eigentümer dürfte die Stadt Starnberg sein. „Bei ihr liegt die Planungshoheit für das Gebiet“, sagte Haux. „Wir haben da keinen Einfluss.“ Eine erste Kontaktaufnahme mit dem städtischen Bauamt habe es bereits gegeben, sagte Rathaussprecherin Lena Choi auf Anfrage.

Noch nicht entschieden ist derweil, wie es mit der historischen Mühle und dem Pumpenhaus im Mühltal weitergeht. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. An den Räumlichkeiten hat seit geraumer Zeit Franz Kaiser von „Wiener’s – Der Kaffee-Röster“ Interesse. Haux verwies gestern darauf, dass sich der Würmtal-Zweckverband vorstellen kann, unter den denkmalgeschützten Pumpen moderne Turbinen einzubauen und mithilfe von Wasserkraft den Hochbehälter zu betreiben, der für die Trinkwasserversorgung des Würmtals zuständig ist. „Das ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll“, sagte Haux und betonte, „das Museale“ auf jeden Fall erhalten zu wollen. Die Gespräche mit der Denkmalbehörde würden nun beginnen.