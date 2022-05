Was bringt der Raucherhusten noch mit sich? - Bundesweite Studie zu chronischer Lungenerkrankung

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der sogenannte Raucherhusten ist landläufig sehr bekannt, die Lungenerkrankung, die oft dahintersteckt, nicht so sehr. © Kay Nietfeld/dpa

Die Asklepios-Lungenfachklinik in Gauting beteiligt sich an einer bundesweiten Studie zu der chronischen Lungenerkrankung COPD. Jetzt sucht sie Patienten, die daran mitwirken.

Landkreis – Der sogenannte Raucherhusten ist landläufig sehr bekannt, die Lungenerkrankung, die oft dahintersteckt, nicht so sehr – das verwundert, weil etwa jeder zehnte Deutsche über 40 Jahren darunter leidet. Die Rede ist von COPD, einer unheilbare Krankheit, die die Atemwege dauerhaft verengt. Auch Wissenschafter wollen nun noch mehr darüber erfahren – und die Gautinger Asklepios-Lungenfachklinik spielt dabei eine gewichtige Rolle.

Seit 2010 erforscht die deutschlandweite Beobachtungsstudie „COSYCONET-1“ die Hintergründe von COPD. Eine weiterführende Studie soll nun vor allem Erkenntnisse über die teilweise sehr schweren Begleiterkrankungen liefern. Das Gautinger Krankenhaus ist eines von etwa 15 bundesweiten Studienzentren und sucht COPD-Patienten, die an der Studie teilnehmen möchten.

Erstes Forschungsprojekt: Zwischen 2010 und 2013 nahmen knapp 3000 Menschen teil

Am ersten Forschungsprojekt zwischen 2010 und 2013 hatten knapp 3000 Menschen mit unterschiedlich weit fortgeschrittener COPD teilgenommen. Sie absolvierten ein umfangreiches Untersuchungsprogramm. „Die Studie hat mit dazu beigetragen, dass die COPD heute längst nicht mehr als eine reine Erkrankung der Lunge betrachtet wird“, schreibt Gautings Kliniksprecherin Beatriz Parente Matschke in einer Pressemitteilung.

Typische Symptome sind Husten, Auswurf und Atemnot bei Belastung, der Auslöser ist meist das Rauchen. Tatsächlich leiden die meisten Patienten gleichzeitig aber auch noch unter anderen Krankheiten wie Herzschwäche oder Durchblutungsstörungen, Diabetes, Osteoporose oder Krebs. „Diese Begleiterkrankungen stellen uns bei der Behandlung diagnostisch und therapeutisch vor große Herausforderungen“, betont Prof. Claus Vogelmeier, Leiter der Studie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg.

Für die neue Studie, der sogenannten zweiten Kohorte, sollen bis zu 400 Patienten mit leichteren und 200 mit schwereren Verläufen akquiriert werden. „Patienten mit COPD, aber auch Raucher, die an chronischem Husten und Auswurf leiden und 40 Jahre oder älter sind, können sich bei uns melden“ sagt Dr. Sarah-Christin Mavi, Oberärztin der Pneumologie und Ärztliche Ansprechpartnerin der Studie in Gauting.

Ziel der Studie: den allgemeinen Gesundheitszustand, den Schweregrad und die Entwicklung der COPD sowie den Zusammenhang mit Begleiterkrankungen zu dokumentieren

Nur wer schon bei der ersten Studie dabei war, darf nicht teilnehmen. Die Probanden werden innerhalb von zwei Jahren dreimal gründlich untersucht und zweimal pro Jahr am Telefon interviewt. Das Ziel: den allgemeinen Gesundheitszustand, den Schweregrad und die Entwicklung der COPD sowie den Zusammenhang mit Begleiterkrankungen dokumentieren.

„Die Teilnehmer profitieren bereits während der Studie von den Untersuchungen, die mit modernsten Methoden erfolgen“, erklärt Mavi. Die Ergebnisse stehen nicht nur den Wissenschaftlern, sondern auch den Studienteilnehmern zur Verfügung – eine Besonderheit des Forschungsprojekts. „Der betreuende Pneumologe oder Hausarzt kann diese Befunde noch während der Studienlaufzeit in die Therapie mit eingehen lassen“, heißt es in der Mitteilung. Oberärztin Mavi fügt hinzu: „Von den Ergebnissen versprechen wir uns neuartige und praxistaugliche Konzepte für Vorbeugung, Diagnostik, Verlaufskontrolle und Therapie.“

Wer im Studienzentrum Gauting teilnehmen möchte, kann sich an Studienassistentin Rosalie Untsch wenden: telefonisch unter (0 89) 857 91 56 15 oder per E-Mail an ro.untsch@asklepios.com. Bislang haben zehn Patienten ihr Interesse bekundet. Der Weg ist für sie nicht weit. Laut Asklepios-Sprecher Christopher Horn wird in Gauting eine Vielzahl von COPD-Patienten versorgt. gma