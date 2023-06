Mühltal-Sperrung startet eine Woche später

Von: Michael Stürzer

Teilen

Weite Wege ums Mühltal: Ab Montag, 3. Juli, st die Staatsstraße gesperrt, um das Abrutschen der Böschung zur Würm hin durch eine Bohrpfahlwand zu verhindern. Die Umleitung führt über Königswiesen. © Andrea Jaksch

Die dreimonatige Vollsperrung der Straße durchs Mühltal zwischen Starnberg und Gauting ist um eine Woche verschoben worden. Beginn ist nun am 3. Juli.

Starnberg/Gauting - Autofahrer, die oft zwischen Starnberg und Gauting unterwegs sind, bekommen einen Aufschub: Die Vollsperrung der Staatsstraße nördlich der Ortschaft Mühlthal wird um eine Woche verschoben, gab das Staatliche Bauamt Weilheim am Donnerstag bekannt.

Grund seien Materialengpässen und betriebliche Gründen. Damit beginnt die Sperrung nicht am kommenden Montag, 26. Juni, sondern erst am Montag, 3. Juli. Die Strecke bleibt bis dahin wie bisher mit Ampelregelung passierbar. Wie berichtet, muss im Bereich direkt an der Würm der Damm der Fahrbahn gesichert werden, was durch eine Wand aus Bohrpfählen geschieht. Da dabei großes Gerät zum Einsatz kommt, die Straße aber schmal ist, kommt das Bauamt um eine Vollsperrung nicht herum. Die Umleitung führt über Königswiesen und die Waldkreuzung – aber nur für Fahrzeuge bis 3,80 Meter Höhe, die in Königswiesen durch die Unterführung passen. Lkw müssen über die Autobahnen fahren.