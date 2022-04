Geburtstagsfest der Starnberger Hefte

Autoren und Herausgeber des aktuellen Starnberger Hefts mit dem Titel „Süden“ (v.l.): Vanessa Lange, Roger Schöntag, Dr. Ernst Quester, Lorenz Leitmeier, Patricia Czezior und Julia Behr. © Dagmar Rutt

Die Starnberger Hefte haben Grund zum Feiern: Sie gibt es seit zehn Jahren, erschienen ist gerade die 30. Ausgabe.

Starnberg – 30 Starnberger Hefte mit insgesamt 2100 Seiten sind seit der Erstausgabe vor zehn Jahren erschienen. Zu diesem Jubiläum empfingen klassische Klänge eines Streichquartetts die rund 20 Gäste am Wochenende im „La Bagnarota“ in Starnberg. Herausgeber Dr. Ernst Quester führte durch die Jubiläumsveranstaltung und stellte das aktuelle Heft „Süden“ vor.

Es beinhaltet unter anderem satirische und lyrische Texte über den Gardasee, Gedichte über Griechenland, Reisen nach Spanien, Afrika und Italien und auch Questers eigene Erfahrungen als Tramper in Spanien. „Es ist mir eine Freude, so viele Schreibbegabte und interessante Personen durch die Hefte kennenzulernen und auch nicht-professionellen Schriftstellern eine Bühne zu geben“, sagte Quester. „Es steckt an, die Freude der Schreiber beim Vorlesen zu sehen.“

Der Ursprung der Starnberger Hefte liegt im Jahr 2012, in welchem die erste Ausgabe „Geister“ mit einer Auflage von 500 Exemplaren erschien. „Wir waren in Buchhandlungen von Schwabing bis Murnau, sind viel umher getingelt und hatten viele Lesungen“, erinnert sich Quester, der schon mit 15 Jahren die Chefredaktion der Schülerzeitung an seinem Gymnasium in Aschaffenburg übernommen hatte. Außerdem engagiert er sich seit mittlerweile 30 Jahren für die evangelische Gemeinde und schreibt dort am Gemeindebrief mit. „Ich durfte damals schon immer einen literarischen Beitrag im Brief veröffentlichen, und die Treffen im Gremium waren sehr schön und frei“, so Quester. „Das war der erste Impuls für die Gründung der Starnberger Hefte.“

Viele ehemalige Literaturzirkel-Schüler unter den Autoren

Einen weiteren Anstoß gab der 1991 ebenfalls von ihm gegründete Literaturzirkel „Freies Schreiben“ am Gymnasium Starnberg, wo er bis 2011 Deutsch, Geschichte und Sozialkunde unterrichtete. „Diese Schreibgruppe hat mir meine Existenz als Deutschlehrer versüßt“, sagte er. „Ohne Noten konnten die Schüler schreiben. Viele sind wahnsinnig talentiert, und es war eine schöne Aufgabe, das zu koordinieren.“

Viele dieser Schüler sind heute auch Autoren der Starnberger Hefte. Darunter Patricia Czezior, die am Samstag ihr Gedicht „La Grotta (sul Lago di Garda)“ vorlas. Die studierte Germanistin lektoriert die Starnberger Hefte. Oder Fabian Müller, der sich als „Webmaster“ um Layout, Satz und Design kümmert und des Öfteren geschichtliche Beiträge beisteuert. Auch Autorin Julia Behr gehörte einst dem „freien Schreiben“ an. Seit Gründung der Starnberger Hefte liefert sie regelmäßig Beiträge. „Auf diese Weise können wir unsere Geschichten teilen und sie werden nicht in der Schublade vergessen“, so Behr.

Veranstaltungen wie solche Lesungen sind es, die Quester besonders freuen und ihm die Früchte seiner Mühen vor Augen führen. „Es ist ein Gefühlswechselbad“, erzählte er. „Es ist anstrengend, aber sehr erleichternd und euphorisierend, wenn man bei den Lesungen seine Bekannten sieht und die Musik spielt.“

Das nächste Starnberger Heft soll Anfang Juli unter dem Titel „Das gelungene Leben“ erscheinen. Erhältlich sind die Ausgaben in den lokalen Buchhandlungen und direkt bei Verleger Ernst Quester. val