Gedenken in Zeiten des Krieges - Landrat: „Wir müssen bescheidener werden“

Von: Peter Schiebel

Das Kriegerdenkmal auf dem Starnberger Waldfriedhof war wie in den Vorjahren Schauplatz des zentralen Totengedenkens zum Volkstrauertag im Landkreis Starnberg. Begleitet von Fahnenabordnungen legten (v.l.) Landrat Stefan Frey, Brigadegeneral Rainer Simon, VdK-Vorsitzender Reinhard Dirr und Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk Kränze nieder. © Andrea Jaksch

Worte des Gedenkens, aber auch mahnende Aussagen waren am Sonntagmittag anlässlich des Volkstrauertages auf dem Waldfriedhof in Starnberg zu hören. Landrat Stefan Frey, Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk und Brigadegeneral Rainer Simon gingen dabei auch auf die aktuelle Situation ein.

Starnberg – Eine bedrückende Aktualität begleitete am Sonntagmittag das zentrale Totengedenken zum Volkstrauertag auf dem Waldfriedhof in Starnberg. Brigadegeneral Rainer Simon, der Kommandeur der IT-Schule der Bundeswehr in Pöcking, erinnerte an mehr als 260 Tage des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Landrat Stefan Frey sah die Welt vor dem Abgrund, wie er mit Blick auf den Überfall „eines diktatorischen Systems auf ein demokratisches Land“, aber auch auf Kriege in Syrien, Afghanistan und in Teilen Afrikas sagte. „Wir erleben, dass die Menschen immer wieder bereit sind, Krieg und Gewalt zu entzünden“, sagte Frey.

Umso wichtiger sei es, das Gedenken und die Erinnerung an die Menschen wachzuhalten, die in zwei Weltkriegen und durch die Verfolgung der Nationalsozialisten ums Leben gekommen seien. Gleichzeitig appellierte Frey an die Bevölkerung, Zivilcourage zu zeigen gegen diejenigen, die Hass schürten.

Generell fand der Landrat nachdenkliche Worte. So komme es mittlerweile auch darauf an, Abhängigkeiten zu beenden. „Und wir müssen die Bundeswehr stärken und dürfen uns nicht darauf verlassen, dass andere für unsere Freiheit und unseren Wohlstand eintreten.“ Zudem sagte Frey angesichts der aktuellen Krisen: „Wir müssen unsere Komfortzone verlassen und bescheidener werden.“ Das Höher, Schneller, Weiter der Vergangenheit funktioniere nicht mehr. Zudem appellierte Frey an jeden einzelnen, Eigenverantwortung zu zeigen und sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu engagieren. „Frieden suchen ist wichtig und unersetzlich, aber wir müssen ihn auch verteidigen“, betonte der Landrat und bekräftigte sein Bekenntnis für die deutschen Soldaten: „Die Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft.“

Brigadegeneral Simon stellte die Frage, was es heute heiße, Soldat zu sein. Der Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten sei „ein Leben im Ausnahmezustand“, sagte er und sprach von einer „außergewöhnlichen psychischen Belastung“ für die Soldaten. Er erinnerte auch an die 3300 Frauen und Männer, die seit Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 im Dienst ihr Leben verloren hätten. Die Lehren aus der deutschen Geschichte dürften niemals vergessen werden, betonte Simon und stellte klar: „Die Schrecken des Krieges und die Shoa dürfen sich niemals wiederholen.“ Es sei eine Verpflichtung, der Getöteten und Gefallenen zu gedenken.

Zuvor hatte sich Starnbergs Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk ganz ähnlich geäußert. „Wir dürfen die eigene Vergangenheit und die Toten niemals vergessen“, sagte sie und ging auf das Bild vom europäischen Haus ein, das aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs entstanden sei. „Heute gilt es, dieses Haus als Garant für Frieden und Freiheit zu verteidigen und weiter Kurs auf Völkerverständigung zu halten“, sagte Falk.

Zusammen mit dem Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes, Reinhard Dirr, legten Falk, Frey und Simon anschließend am Kriegerdenkmal drei Kränze für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nieder, ehe acht Fahnenabordnungen von Starnberger Vereinen sich ebenfalls verneigten. Dabei waren die Freiwillige Feuerwehr Starnberg, das BRK, der Heimat- und Volkstrachtenverein, der TSV Starnberg, D’Oberlandler Schützen, die Schützen der FT 09 Starnberg, die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Starnberg und die Kolpingsfamilie Starnberg. Die Stadtkapelle Starnberg gestaltete die Gedenkfeier musikalisch unter anderem mit dem Lied vom „Guten Kameraden“ sowie National- und Bayernhymne. Der katholische Pfarrer Dr. Tamas Czopf sprach das Gebet.