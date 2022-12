Gedrucktes auf den letzten Drücker

Teilen

Tipps für den Heiligabend: Marc Schürhoff von der Gautinger Buchhandlung Kirchheim kann diese Bücher mit Nachdruck empfehlen. © Dagmar Rutt

Last-Minute-Geschenke aus der Buchhandlung: Experten nennen ihre Favoriten.

Landkreis – Für Jung und Alt, für Frauen und Männer, für Leseratten und Bilderfreunde: Unter den Christbäumen werden auch in diesem Jahr wieder jede Menge Bücher zu finden sein. Oft nutzen die Schenkenden die Möglichkeit, auf den letzten Drücker noch ein schönes Geschenk zu besorgen. Aber was? Welche Titel sind heuer angesagt? Der Starnberger Merkur hat Buchhändler aus dem Landkreis nach ihren Tipps fürs Fest gefragt.

Marc Schürhoff von der Gautinger Buchhandlung Kirchheim hat für jedes Alter einen Titel parat. „Diese Bücher kann ich mit Nachdruck empfehlen“, sagt er. Für junge Erwachsene rät er zu „Lincoln Highway“ von Amor Towles: „Ein atmosphärisch dichter Roman über Jugendliche, die Mitte der 1950er-Jahre nach San Francisco wollen, aber in New York landen.“ Wer einen anspruchsvollen Leser beschenken will, liege mit „Anleitung, ein anderer zu werden“ von Edouard Louis richtig. „Ein großes Buch darüber, was man zurücklässt, wenn man bei sich selbst ankommt“, sagt Schürhoff. „Fabelhafte Rebellen“ von Andrea Wulf sei für geschichtlich und geistesgeschichtlich interessierte Leser, die sich mit Goethe, Schiller, Novalis, Hegel und vielen anderen beschäftigen wollen. Für Kinder ab acht Jahren empfiehlt der Buchhändler „Peanut Jones und die Stadt der Bilder“ von Rob Biddulph. „Es handelt von einer tollen Heldin mit einem magischen Bleistift, die man einfach ins Herz schließen muss.“ Ältere Kinder werden gerne „Lupus Noctis“ von Melissa Hill und Anja Stapor lesen. Darin geht es um sechs Jugendliche, die in ein unterirdisches, verlassenes Bunkerkrankenhaus hinabsteigen.

Die Gilchinger Buchhändlerinnen Ursula Hohenester und Melanie Hartmann aus der Buchhandlung Leselust empfehlen Romane als Weihnachtsgeschenk. Etwa „Über die See“ von Mariette Navarro, „Das Leuchten der Rentiere“ von Ann-Helén Laestadius oder „Die Kunst des Verschwindens“ von Melanie Raabe. Lesenswert sei auch „Zwölf Zimmer für sich allein: Zwölf Schriftstellerinnen im Gespräch“.

Martin Held von der Buchhandlung Held in Tutzing empfiehlt Lesern ab 20 den Roman „Stay away from Gretchen: Eine unmögliche Liebe“ von Susanne Abel. Im Bildband „Terra: Gesichter der Erde“ von Michael Martin gibt es laut Held „beeindruckende Bilder über unsere Erde“ zu sehen. Außerdem rät er zum Vorlesen und für Leseanfänger zu „Fuchs und Ferkel – Torte auf Rezept“ von Bjørn F. Rørvik. Empfehlenswert sei auch „Unsre verschwundenen Herzen“ von Celeste Ng, „Hard Land“ von Benedict Wells und „Die Suche nach Heimat: Mascha Kalékos leuchtende Jahre“ von Indra Maria Janos.

Karina Trübner von der Bücherinsel Herrsching hat Lese- und Geschenktipps für Kinder und Jugendliche parat. „,Die BilderBuchBande feiert Weihnachten‘ ist ein wunderbarer Sammelband für Kinder ab vier Jahren“, sagt sie. „,London Whisper – Als Zofe ist man selten online‘ von Aniela Ray ist eine turbulente Zeitreisegeschichte mit Suchtcharakter für Leser ab zwölf Jahren.“ Als spannenden historischen Roman empfiehlt sie „Aquitania: Das Blut der Könige“ von Eva Garcia Saénz. Als absoluten Renner in diesem Jahr bezeichnet Karina Trüber den Roman „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus. Der Bestseller handelt von einer furchtlosen Frau, die Anfang der 1960er-Jahre ohne Rücksicht auf eigene Blessuren für die Rechte der Frauen kämpft.

Wolfgang Bartelmann von der Bücherjolle in Starnberg empfiehlt „Die Erweiterung“ von Robert Menasse: „Ein gewitztes und fesselndes Werk über die Westbalkan-Politik der Europäischen Union.“ Münchner Lokalkolorit gibt es in „Dallmayr: Der Glanz einer neuen Ära“ von Lisa Graf zu lesen, das sich mit dem Aufstieg des Feinkostladens beschäftigt. Wer Krimis möge, sei mit „Bretonische Nächte“ von Jean-Luc Bannalec, dem elften Fall des beliebten Kommissars Dupin, gut beraten. „Die Natur-Docs – Meine besten Heilmittel für Gelenke. Arthrose, Rheuma und Schmerzen“ von Andreas Michalsen stehe bei den Gesundheitstiteln weit oben. „Terra Mediterranea“ von Bestseller-Autor Daniel Speck sei eine kulinarische Reise ums Mittelmeer. Kinder ab vier Jahren freuen sich über die liebevoll-schräge Geschichte „Weihnachten mit Gisela“ von Rieke Patwardhan.

Carina Schmotz von der Buchhandlung Rupprecht in Starnberg hat Tipps für unterschiedlich interessierte Leser parat. „Wer an gesellschaftlichen Missständen interessiert ist, für den ist ,Unschuld‘ von Takis Würder geeignet“, sagt sie. Wer die Welt besser verstehen möchte oder Fernweh hat, sollte die melancholischen Kurzgeschichten von Juan Moreno in „Glück ist kein Ort“ lesen. „,Die Odyssee‘ von Lara Williams ist ein düsterer, kafkaesker Roman abseits des Mainstreams“, sagt die Buchhändlerin. Für Liebhaber historischer Romane empfiehlt sie „Heumahd“, den mittlerweile vierten Roman der Stockdorfer Historikerin und Autorin Susanne Betz. „Er spielt im Werdenfelser Land zur Zeit Ludwigs II. und eignet sich für alle, die beim Lesen gerne über den Tellerrand hinausschauen.“ „Feuerwanzen“ von Stefanie Höfler sei ein Buch für Jugendliche ab 14 Jahren. „Die vielfach ausgezeichnete Jugendbuchautorin nimmt sich mit großer Wärme, Einfühlungsvermögen und auch Witz des Themas Armut unter Jugendlichen an“, sagt Schmotz. Krimiliebhabern mit einem Hang zu guter Sprache rät sie zu „Die Pestinsel“ von Marie Hermanson. Das Buch spielt in den 1920er-Jahren in Schweden.

Philipp Trabert