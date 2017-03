Geld für Sporthalle am Hirschanger

Der Freistaat unterstützt die Stadt Starnberg bei der Sanierung der Sporthalle der Grund- und Mittelschule. Die Arbeiten starten im Mai.

Starnberg – Die Stadt wird heuer rund 677 000 Euro in die Sporthalle der Grund- und Mittelschule investieren. Die Sanierung der Halle am Hirschanger wird vom Freistaat mit bis zu 230 000 Euro gefördert. Geplant sind nach Angaben aus dem Rathaus der Austausch von Fenstern, ein Wärmedämmung an den Fassaden oder die Erneuerung der Dachabdichtung mit Umverlegung der Regenentwässerung. Die Arbeiten sollen zeitgleich mit der Umgestaltung des Pausenhofs der Grundschule ab Mitte Mai in Angriff genommen – die Fassade der Halle grenzt an die Freifläche.

„Die Sporthalle ist ein Herzstück für unsere Grund- und Mittelschule und unsere Vereine und ich freue mich, dass wir einen weiteren Baustein für die zukunftsfähige Entwicklung unserer Schulen und Kitas auf den Weg gebracht haben“, erklärte Bürgermeisterin Eva John laut Pressemitteilung. Die Halle stammt aus dem Jahr 1967 und wird Schulen, Kindereinrichtungen, Sportvereinen, Volkshochschule und der Heimatbühne genutzt.