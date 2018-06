Dirigent der Aufmüpfigen

Archäologe Dr. Dominique Görlitz testet mit seiner Crew auf dem Starnberger See für den Ernstfall. Bei einer großen Expedition möchte er 2019 gängige Thesen der Wissenschaft widerlegen.

Starnberg – Eine Fahrt aus PR-Zwecken, eigentlich eine sichere Nummer. Es gibt an diesem Vormittag quasi keinen Wind auf dem Starnberger See, die „Dilmun S“ fährt gemächlich zurück gen Starnberg. Die Acht-Mann-Crew holt das Segel ein, das Schiff wankt zur Seite. „Runter mit dem Segel“, sagt einer. Das Schiff kippt immer weiter zur Seite. Hektik. „Runter“, schreit der Mann. „Alles gut“, sagt Dr. Dominique Görlitz (51) mit einer Stimme, mit der man Kinder zu Bett bringt. „Es hängt nur, lasst es langsam runter.“ Später wird der Kapitän sagen, dass die Situation nicht kritisch war. Es braucht an Bord einen, der die Ruhe bewahrt – ob bei einer Testfahrt oder bei einer großen Expedition. „Ich bin der Dirigent“, sagt Görlitz.

„Hat Ramses II. schon eine Havana geraucht? Ja.“

Der Experimentalarchäologe hat mit seiner Crew Großes vor. Die Pläne präsentierte er in dieser Woche beim Bayerischen Yachtclub in Starnberg. Er ist auf Sponsorensuche, um die zweimonatige Expedition im Frühjahr 2019 vom russischen Sotschi bis ins griechische Kreta zu finanzieren. „Abora IV“, ein 14-Tonnen-Schiff aus Schilf nach antikem Vorbild mit 75-Quadratmeter-Segel, soll beweisen, dass die Menschen schon weit vor dem Altertum die Ozeane als Handelswege nutzten. „Abora IV“ ist achtmal so groß wie das Testschiff „Dilmun S“. Eine halbe Million Euro wird für die Expedition schon nötig sein, heißt es am Rande der PR-Termine. Dabei arbeite die Abora-Crew ehrenamtlich, alles Idealisten.

Das Ziel: Ein dickes Ausrufezeichen in der Welt der Wissenschaft setzen. „Die Ägypter kamen vor 5000 Jahren bis ins Schwarze Meer, um Eisen und Zinn zu holen“, sagt Görlitz. Das Problem: Die gängige Meinung in der Wissenschaft ist eine andere. „Es gibt viel zu viele vorgefertigte Meinungen“, kritisiert Görlitz. Dabei seien in Mumien Spuren von Kokain und Nikotin gefunden worden. „Die hatten es zu Lebzeiten schon konsumiert.“ Und aus fernen Ländern importiert. Görlitz hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben. „Hat Ramses II. schon eine Havana geraucht? Ja, hat er. Die hatten regelmäßig Kontakt zu Leuten, die nach Amerika gefahren sind.“ Vielleicht waren es die Basken, sagt Görlitz. „Sorry Kolumbus, du kannst nicht der Entdecker Amerikas gewesen sein.“

Früherer Mitstreiter über Görlitz: „Er ist ein Besessener“

Mit seinen Thesen eckt Görlitz an – schwimmt aber ganz auf der Linie seines großen Vorbilds. Der Name Thor Heyerdahl fällt oft in diesen Tagen beim Bayerischen Yachtclub. Der norwegische Forscher ist der Grund, warum Görlitz diesen Aufwand überhaupt betreibt. Im DDR-Fernsehen lief eine Doku über eine der berühmten Heyerdahl-Expeditionen, sagt der Mann aus Gotha. Heyerdahl war gerade wieder dabei zu beweisen, dass es deutlich größere Handelsrouten gab als bislang bekannt war. Dazu lief „Shine on you crazy Diamond“ von Pink Floyd. Görlitz war zehn Jahre alt, saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, und wusste: Das werde ich mein Leben lang machen. Ein Jahr später hat er sein erstes kleines Boot gebaut, als junger Mann steht er mit einer Zeichnung auf einer Messe und sammelt an einem Tag 100 000 DM für sein Projekt. Ohne Heyerdahl hätte es seine drei Expeditionen nicht gegeben, sagt Görlitz: 1999 von Sardinien nach Elba, 2002 zwischen Ägypten und Zypern, 2007 von New York über den Atlantik. Jede Expedition wurde besser, sagt Görlitz. 2007 war Katastrophe und Durchbruch zugleich.

+ Kurs auf Starnberg nahm die „Dilmun S“ bei Testfahrten am Dienstag und Mittwoch. Die achtköpfige Crew übte Handgriffe auf dem Segelschiff ein, das nach historischem Vorbild erbaut wurde. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Das Schiff war durch den Transport bereits angeschlagen, als es in New York ablegte. Winfield Burmeister hätte damals als Skipper mitsegeln können, sagte dann aber ab. Seine Kritik: zu wenig Sponsorengelder, zu schlechte Ausrüstung. „Das ist Selbstmord“, äußerte er gegenüber der Welt. Über Görlitz sagte er: „Er ist ein Besessener, aber das ist auch gut so – ohne die Beharrlichkeit wäre er nie so weit gekommen.“ Görlitz glaubt daran, dass sein Schilfschiff durch Wasserwirbel und Stürme hindurch- und am spanischen Festland ankommt. Die „New York Times“ betitelt ihn als den „Deutschen Indiana Jones“, unzählige Kamerateams dokumentieren die Abfahrt. Die Stimmung an Bord ist euphorisch, irgendwann sogar zu gelöst. Als eine verletzte Schildkröte vorbei schwimmt, springen zwei Crew-Mitglieder ins Beiboot. Sie wollen die Schildkröte fangen und grillen. Sie vergessen: Ihr Beiboot hat keinen Motor. Als sie sich 100 Meter vom Schiff entfernt haben, kommt Wind auf. „Wir hätten nichts mehr machen können. Sie haben um ihr Leben gepaddelt“, sagt Görlitz. „Mit zwei Windstärken mehr...“ Den Rest spricht er nicht aus.

Abbruch 900 Kilometer vor dem großen Ziel

900 Kilometer vor den Azoren muss das Team abbrechen. Das Heck des Schiffes ist abgebrochen. „Es macht keinen Sinn, für eine wissenschaftliche Theorie sein Leben zu riskieren“, sagt Görlitz. „13 Stürme haben mein Schilfboot zerstört – aber nicht die Vision von der Nordatlantiküberquerung.“ Görlitz und sein Team sind aufmüpfig, sie segeln gegen gängige Thesen der Wissenschaft an.

+ Die hölzernen Seitenschwerter beeinflussen die Ausrichtung des Schiffes massiv © Stefan Schuhbauer-von Jena

Sie treten im Frühjahr 2019 noch mal an – weil sie die Technik verbessert haben, wie Görlitz sagt. „Heyerdahl hat zwar viel Erstaunen ausgelöst, mehr aber nicht.“ Der Norweger habe nur mit Vorwind segeln können. „Er wäre nie zurück von B nach A gekommen. Er hat nur bewiesen, dass Papyrus schwimmt.“ Bei einer elfwöchigen Forschungsreise in Ägypten hat Görlitz erkannt, worauf es ankommt. Auf einer über 5000 Jahre alten Zeichnung entdeckt er ein Schiff und das, was viele Experten als Paddel deuteten.

Wären es Paddel, hätten die Ägypter aber kräftige Männer dazu gezeichnet, sagt Görlitz und schloss daraus: es sind Seitenschwerter. „Diese Bretter bedeuten für uns die Welt.“ Sie machen das Boot gegenwindfähig und reduzieren das seitliche Abdriften. „Es gab nach Heyerdahl einfach die verdammte Notwendigkeit zu sagen: Es geht, aber man braucht andere Methoden. Man darf keine Angst vor dem Scheitern haben.“ Das sagt Görlitz, der als Redner für eine Augsburger Agentur tätig ist, in seinen Vorträgen auch. Unternehmen können für mehrere tausend Euro mehr über Motivation und Teamfähigkeit hören. Görlitz ist ein Mutmacher: Er selbst hat bei Null angefangen. „Ich hatte von Segeln keine Ahnung.“

In Ägypten muss sich Görlitz vor Gericht verantworten

Mittlerweile hat er viel auf hoher See erlebt. „Die Leute bewundern uns für unsere Abenteuer. Aber Abenteuer tun weh, man ist durchnässt, durchfroren. Das Abenteuer selbst ist eklig.“ Sechs Stunden Wache, sechs Stunden Freiwache, sechs Stunden Schlaf. Ein Fernsehteam wird das auch bei „Abora IV“ wieder aufzeichnen. „Genießen kann ich es erst hinterher. Da sitze ich mit einem Bier auf meiner Couch und sehe es mir an.“ Wenn es gut laufe, sagt Görlitz den potenziellen Sponsoren im Bayerischen Yachtclub, könne das Team mit „Abora IV“ sogar bis nach Ägypten fahren.

Ägypten. Das ist so eine Sache. Gegen Görlitz lag ein internationaler Haftbefehl aus Ägypten vor, er wurde 2014 in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft verurteilt. Grund war eine Probenentnahme an einer Decke der Cheops-Pyramide. Görlitz wollte dort Eisen nachweisen, die Sache mit den Handelswegen. „Unter ein Milligramm, man hat es ohne Lupe nicht gesehen“, sagt er und setzt sich in dem Ledersessel im Bayerischen Yachtclub auf. „Wir hatten eine Genehmigung.“ Er vermutet einen politischen Hintergrund. „Heute ist eine Verhandlung“, sagt Görlitz. Er habe drei gute Anwälte vor Ort, die Berufung läuft. Er ist überzeugt, dass das Verfahren bis Jahresende vorbei ist.

+ Das Rahsegel ist auf der Dilmun S elementar. Das Testschiff ist eine Tonne schwer, durch einen Wassertank kommt eine weitere Tonne hinzu. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Doch genau wegen dieser Sache in Ägypten ist er nun in der Bringschuld, sagt Görlitz. Die Wissenschaft wartet darauf, dass er seine Thesen beweist. Wobei er das gar nicht kann. „Solche Mythen lassen sich weder beweisen noch dementieren. Es ist eine Glaubensfrage. Wenn es klappt, dann haben wir ein Indiz.“ Abora IV, V und VI hat er aber schon im Hinterkopf.

Einer beim Bayerischen Yachtclub sagt, mit Görlitz werde ein Abend nie langweilig. Am Abend erzählt er im Vereinsfoyer seine Geschichten. Als jemand fragt, warum „Abora IV“ genau 14 Meter lang sein muss, spricht Görlitz über die Viskosität des Wassers, die Phönizier und die Zahl Pi – bis jeder im Raum davon überzeugt ist, dass es genau 14 Meter sein müssen. Zwischen Anekdoten und der neuen Expedition kommt Görlitz auf Kernfragen des Lebens zurück. „Wer aufhört, sich täglich neu infrage zu stellen, geht früher oder später unter. Wir brauchen eine Renaissance 2.0, einen Kepler, einen Galileo“, sagt er. Kritiker sagen, Görlitz spinnt. Befürworter sagen, er ist so ein neuer Kepler.