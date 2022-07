„Geradlinig, ehrlich, unverbiegbar“ - ehemaliger WPS-Chef Günther Picker ist tot

Von: Peter Schiebel

Der frühere Starnberger Stadtrat Professor Günther Picker ist am Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben. © WPS

Der langjähriger Stadtrat und WPS-Vorsitzende Prof. Günther Picker ist tot. Der 77-Jährige hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder und acht Enkelkinder.

Starnberg – Der langjährige Stadtrat und Vorsitzende der Wählergemeinschaft Pro Starnberg (WPS), Prof. Günther Picker, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 77 Jahren, wie die Familie in einer Todesanzeige mitteilt.

Picker wurde in Ostfriesland geboren. Nach dem Krieg zog die Familie nach Starnberg. Wie sein Vater, so schlug auch Günther Picker die juristische Laufbahn ein. 1971 wurde er Syndikus der Deutschen Spar- und Kreditbank in München, ehe er vier Jahre später zum Bayerischen Bankenverband wechselte. 37 Jahre lang stand er als geschäftsführendes Vorstandsmitglied an der Spitze des Verbandes, dem aktuell 64 Mitgliedsinstitute mit mehreren zehntausend Beschäftigten angehören. Als er 2011 in Ruhestand ging, war vom „Ende einer Ära“ die Rede.

Daneben übte Picker weitere Ämter aus, unter anderem war er für einige Zeit Mitglied des Vorstands der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Er veröffentlichte zudem zahlreiche Artikel und Bücher über Kunst- und Antiquitätenrecht und war Honorarprofessor an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Für seine Leistungen wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

In Starnberg machte sich Picker vor allem als streitbarer Stadtrat und führender Kopf der WPS einen Namen. Der erbitterte Gegner des B 2-Tunnels wurde 2008 erstmals in den Stadtrat gewählt, im Jahr darauf übernahm er den Vorsitz der Gruppierung. Dass Eva John 2014 zur Bürgermeisterin gewählt wurde, war nicht zuletzt auch auf das Engagement Pickers und der WPS zurückzuführen. Im Mai 2020 trat er seine dritte Wahlperiode an, legte aber bereits zweieinhalb Monate später aus gesundheitlichen Gründen das Amt und den WPS-Vorsitz nieder.

„Geradlinig, ehrlich in der Sache, unverbiegbar“ – so beschreibt sein Nachfolger im Stadtrat, Dr. Johannes Glogger, gegenüber dem Starnberger Merkur den Verstorbenen. Picker sei mit einem „schier unglaublichen juristischen Fundus“ ausgestattet gewesen und habe seinerzeit frischen Wind in den Stadtrat gebracht. „Sein Tod ist sehr traurig für uns“, sagte Glogger am Freitag.

Auch Eva Pfister zeigte sich „tief betroffen und sehr traurig“. Picker sei für sie „mehr als ein langjähriger politischer Weggefährte“ gewesen, sagte sie auf Anfrage. „Er war ein weltoffener Mensch, der für seine Überzeugungen stand, grundehrlich, verantwortungsbewusst und ein guter Ratgeber.“ Picker habe mit großer Leidenschaft Politik für die Menschen in Starnberg gemacht und dabei vieles erreicht, sagte sie und nannte als Beispiele den Bau der Westumfahrung und den Umbau des Seebads.

„Kämpferisch und streitbar in der Sache war er, aber vor allem ein herzensguter und liebevoller Mensch, für den seine Familie alles war“, erklärte Pfister. Günther Picker hinterlässt seine Ehefrau Birgit, mit der er mehr als 50 Jahre lang verheiratet war, sowie vier Kinder und acht Enkelkinder. Die Trauerfeier findet am Freitag, 8. Juli, um 11 Uhr auf dem Waldfriedhof in Starnberg statt.