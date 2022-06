Gericht kritisiert Landratsamt Starnberg scharf: Lebensmittelverfahren eingestellt

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Die Arbeit von Lebensmittelkontrolleuren war zuletzt Thema am Starnberger Amtsgericht (Symbolfoto). © dpa / Uwe Anspach

Das Amtsgericht stellte ein Verfahren, in dem es um unhaltbare Zustände in einem gastronomischen Betrieb ging, ein - und übte gleichzeitig scharfe Kritik an der Praxis des Landratsamts.

Starnberg – Von einer „Riesenschweinerei“ sprach Stephanie Henninger. Damit meinte die Richterin am Amtsgericht Starnberg nicht nur die zum Teil ekelerregenden Missstände in einem gastronomischen Betrieb in Starnberg. Gar nicht amüsiert war Henninger auch über das Bußgeldverfahren des Landratsamtes. Sie ließ sich in einem beinahe 90-minütigen rechtlichen Streitgespräch mit dem Verteidiger des Beklagten überzeugen, das Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz einzustellen.

Im Juni 2019 hatte die Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt bei einer Kontrolle des Lokals um die 150 Verstöße festgestellt. Es ging um überlagerte Lebensmittel – ein vergammelter Schinken wurde im Foto gezeigt und von verdorbenem Thunfisch, der auf einer Pizza hätte landen können, war die Rede. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs. Und es ging um gravierende bauliche Mängel im Küchen- und Lagerbereich. Erst eineinhalb Jahre später, im Dezember 2020, verschickte das Landratsamt Bußgeldbescheide, drei an der Zahl im Abstand von zehn Tagen. Adressat war die Person, auf deren Namen die Gaststätten-Betriebserlaubnis lief. Der legte gegen die Bescheide Einspruch ein, weswegen er sich nun vor dem Amtsgericht verantworten sollte.

Um ein möglicherweise zeitraubendes Verfahren zu vermeiden, versuchte der Verteidiger des 57-jährgen Gastronomen, Rechtsanwalt Percy Rönnberg, die Richterin von der rechtlichen Problematik zu überzeugen. Das Prinzip der Tateinheitlichkeit habe die Ordnungsbehörde missachtet, indem sie die Missstände in drei Bußgeldbescheide aufgeteilt habe. Das komme einer Mehrfachbestrafung gleich, die verfassungsrechtlich nicht zulässig sei. Zudem sei sein Mandat zu Unrecht in die Pflicht genommen worden. Er sei in der Betreibergesellschaft damals für den Veranstaltungsbereich zuständig gewesen. Für das Restaurant hätten der Betriebsleiter sowie der Chefkoch die Verantwortung getragen.

Verteidiger belehrt Richterin

Die Richterin widersprach zunächst der Argumentation des Verteidigers und musste sich von diesem sagen lassen, dass sie sich mit ihrer rechtlichen Einschätzung „auf relativ einsamer Flur“ bewege. Rönnberg verwies auf verschiedene einschlägige juristische Kommentare, die er in Vorbereitung der Verhandlung zu Rate gezogen habe. Henninger unterbrach die Sitzung, um eine vom Verteidiger genannte Kommentierung nachzulesen. Danach dauerte es nicht mehr lange, bis die Richterin die Einstellung des Verfahrens für die angemessenste Alternative bezeichnete.

Drei Aspekte führte sie für diese Entscheidung an: Die Tat liegt drei Jahre zurück, und seitdem hat es bei Kontrollen keine Beanstandungen mehr gegeben. Der Beklagte stehe in der Verantwortungskette nicht im ersten Glied. Ausschlaggebend aber sei für sie die rechtliche Problematik – die unzulässige Doppelbestrafung. Mit einem Vergleich verdeutlichte Henninger das Unrecht: Ein Autofahrer wird wegen zu schnellen Fahrens geblitzt und erhält einen Bußgeldbescheid. Die zuständige Behörde erkennt zudem, dass er auch den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat und drückt ihm ein zweites Bußgeld auf. Beim dritten Hinsehen erkennen die Ermittler den nicht angelegten Sicherheitsgurt. Das dritte Bußgeld wird fällig. „Das geht natürlich gar nicht“, kommentierte Henninger und erntete dafür den Dank des Verteidigers.