Post-Kunden vor verschlossenen Türen - Filiale bleibt am Freitag zu

Verschlossene Türen, heruntergezogene Jalousien und ein Schild mit der Aufschrift „Aus betrieblichen Gründen (...) geschlossen“: Bereits zum dritten Mal innerhalb der vergangenen vier Wochen ging Postbank-Kundin Galina Frick (82) am Freitag umsonst zur Filiale in der Starnberger Rheinlandstraße. Von 11.45 bis 17.30 Uhr waren Postbank und Post an diesem Tag geschlossen. Eine vorherige Ankündigung hatte es nicht gegeben.

Starnberg – Frick wollte Briefmarken kaufen, ein Paket zurückgeben und Geld einzahlen. Nicht nur sie ist verärgert. Auch andere Kunden seien verzweifelt und entsetzt vor verschlossenen Türen gestanden, wie übrigens auch bei einer unangekündigten Schließung am 24. September.

Der Grund für die Schließungen seien kurzfristige Personalausfälle, erklärt Iris Laduch-Reichelt, Pressesprecherin der Postbank, die für die Filiale in der Rheinlandstraße zuständig ist. Viele Mitarbeiter seien zurzeit krank, sagt sie auf Anfrage des Starnberger Merkur. Und da die Postbank auch nicht auf genügend Vertretungskräfte zurückgreifen könne, komme es in der Filiale in der Rheinlandstraße zu stundenweisen Schließungen.

Ein Ende der Problemsituation ist vorerst nicht in Sicht. So bleiben Postbank und Post in der Rheinlandstraße am heutigen Mittwoch komplett geschlossen. Gestern am frühen Nachmittag hatte Laduch-Reichelt noch Hoffnung: „Wir suchen noch händeringend nach einer Vertretungskraft.“ Wenige Stunden später stand fest, dass sich diese Vertretung nicht finden lässt. Am Donnerstag und Freitag soll die Geschäftsstelle aber regulär geöffnet haben.

Eine dauerhafte Filialschließung sei nicht geplant, betont Laduch-Reichelt. „Wir wollen uns nicht aus diesem Standort rausschleichen“, sagt die Postbank-Sprecherin über so lautende Gerüchte. „Wir haben derzeit nur einen hohen Krankheitsstand.“ Das Unternehmen arbeite nun an einer Lösung, wie auch unvorhergesehene Personalausfälle durch Vertretungskräfte besser aufgefangen werden können. „Die Schließungen sind für uns imageschädigend und die Kunden sind verärgert“, räumt Laduch-Reichelt ein. „Aber noch müssen wir mit dieser unangenehmen Situation leben.“

Solange die Ausfälle in der Rheinlandstraße anhalten, empfiehlt Laduch-Reichelt Postbank-Kunden in Starnberg auf die Partneragenturen der Post in der Würmstraße und der Andechser Straße auszuweichen. cia