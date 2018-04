Gestürzt, gegen Pkw geprallt und abgehauen: Polizei sucht Motorradfahrer

Das hatte etwas von einem Stunt, allerdings einem unerlaubten. Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der nach einem Unfall einfach abgehauen ist

Starnberg – Eine solche Unfallflucht kommt auch nicht alle Tage vor: Am Freitag gegen 19.50 Uhr wollte ein Motorradfahrer aus der Oßwaldstraße kommend nach rechts in die Hanfelder Straße einbiegen. Dabei verlor er Polizeiangaben zufolge die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Rutschen, stürzte und schlitterte gegen einen an der Ampel wartenden Kleinwagen einer Frau aus Starnberg. Was dann geschah, war nahezu filmreif. Denn der Unbekannte stieg wieder auf sein Motorrad und fuhr in Richtung Oßwaldstraße davon. Zurück blieben eine verdutzte Autofahrerin – und mehrere Dellen und Kratzer an der Fahrerseite deren Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Dazu dürfte noch der Schaden am Motorrad kommen. Die Beamten gehen zumindest davon aus, dass das Frontlicht zerbrochen und der Kupplungs- oder Bremshebel abgebrochen ist.

Bei der Maschine handelte es sich um eine rot-weiße Honda. Vom Fahrer ist nur bekannt, dass er mittelblonde Haare hatte und eine schwarz-weiße Motorradkombi trug. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter z (0 81 51) 36 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.