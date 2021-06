Gestüt Isarland bei Starnberg: Umstrittene Wegverlegung - „Wir brauchen klare Verhältnisse“

Besichtigten gemeinsam das Areal auf dem Gut Heimathshausen: Bürgermeister Patrick Janik, Eigentümer Andreas Wunderlich und sein Berater Georg Fink (v.l.). Außerdem nahmen Stadtbaumeister Stephan Weinl (2.v.r.), die Stadträte Ludwig Jägerhuber (r.) und Christiane Falk sowie Anwohner am Ortstermin teil.

Ortstermin mit Bürgermeister und Eigentümer

Von Tobias Gmach schließen

Der neue Eigentümer des ehemaligen Gestüts Isarland will nicht, dass Radler und Spaziergänger seinen Hof durchqueren. Seinem Vorschlag, einen neuen Weg anzulegen, würde die Stadt nur unter gewissen Bedingungen zustimmen. Bei einem Ortstermin wurden die Konflikte deutlich. Entscheiden muss aber das Landratsamt.

Starnberg – Andreas Wunderlich steht vor dem historischen Dreiseithof des ehemaligen Gestüts Isarland auf dem Gut Heimathshausen. Die mächtigen Zäune, das beeindruckende, aber verfallene U-förmige Gebäude, das Türmchen mit der großen Uhr. Das alles gehört dem Mann mit Brille, Karohemd und Jeans seit heuer offiziell. Doch bisher könne er wenig damit anfangen. „Wir wollen dem Ganzen wieder Leben einhauchen. Aber dafür brauchen wir klare Verhältnisse“, sagt er. Neben Wunderlich steht Georg Fink, sein Berater. „Rinderhaltung, Pferdehaltung, Grünlandbewirtschaftung: Das sind die Schwerpunkte des neuen Konzeptes. Wenn die Wege geklärt sind, können wir in die Planung einsteigen.“

Aber so weit ist es noch lange nicht. Und mit dem Beschluss des Starnberger Bauausschusses am Donnerstag sind Wunderlich und Fink ihren Zielen nicht wirklich näher gekommen. Der Eigentümer stört sich wie berichtet daran, dass Spaziergänger, Radler und auch andere Landwirte direkt durch seinen Hof fahren. Daher beantragte er bei der Stadt, einen neuen Weg anlegen zu dürfen, der alle um sein Grundstück herumführt – und zu den Wegen nach Wangen und Leut-stetten. Er würde ihn auch bezahlen, sagt Wunderlich. Und die denkmalgeschützte Kastanien-Allee, die der neue Weg queren würde, bliebe komplett erhalten, verspricht er. „Es wird kein einziger Baum gefällt.“ Mit einer Wurzelbrücke, einer Platte im Boden, sorge er für die Stabilität der Bäume an der dann neuen Kreuzung.

Das Ziel: Konflikte vermeiden

Beim Ortstermin am Donnerstag wanderten Wunderlich, Fink, Bürgermeister Patrick Janik, Stadtbaumeister Stephan Weinl, ein paar Stadträte und Anwohner die geplante Trasse ab. Der Landwirt hatte sie dafür freigeschnitten. Genau als die Gruppe in die Wiese abzweigte, kam auf dem bestehenden Weg ein großer Traktor vorbei. „Wir wollen Konflikte vermeiden“, sagte Fink. Zwischen Menschen, die in der Natur hinter Percha ihre Freizeit genießen, und jenen, die dort arbeiten. Es gebe viel Gefahrenpotenzial für Mensch und Tier.

Kurioserweise besitzt die Stadt einen Teilbereich eines Weges nah an der Hofstelle. Den könnte man an Wunderlich abtreten, wenn die Stadt die Fläche des neuen Wegs bekomme. Janik und Weinl ist dabei aber wichtig, dass er dann auch öffentlich gewidmet wird. Auf Weinls Frage, ob er dem zustimmen würde, sagte Wunderlich: „Das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.“

Die Entscheidungsgewalt über den neuen Weg liegt letztlich beim Landratsamt. Die Stadt soll aber eine Stellungnahme abgeben, über die der Bauausschuss nun diskutierte und sie dann auch beschloss. Eine Mehrheit fand nicht der Vorschlag der Verwaltung, sondern ein Antrag von Christiane Falk (SPD) mit 11:2 Stimmen. Danach soll der neue Weg maximal 2,50 Meter breit und nur von Spaziergängern und Radfahrern zu nutzen sein. Nach einem zweiten Beschluss soll sich die Stadtverwaltung dafür einsetzen, die Verbindung ins Leutstettener Moos für Erholungssuchende zu sichern. Es wird also weitere Gespräche zwischen Janik, Weinl und Wunderlich geben müssen.

Gerade die empfohlene Breite von 2,50 Metern ist Wunderlich zu wenig, wie er auf Nachfrage des Starnberger Merkur sagt. Er habe der Stadt angeboten, das Wegenetz komplett zu machen. „Das wurde nicht angenommen.“ Die Frage, ob er anderen Landwirten die Durchfahrt durch seinen Hof verwehren möchte, beantwortet er nicht. „Wir warten ab, was das Landratsamt entscheidet.“