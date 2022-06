Gewaltiger personeller Umbruch bei Wohnungsgenossenschaft

Von: Peter Schiebel

Teilen

Alte und neue Aufsichtsratsmitglieder der Wohnungsgenossenschaft Starnberger See (v.l.): Hans Steinherr, Patrick Janik, Gisela Martin, Wolfgang Robl, Heike Langner, Christian Herrmann, Hannelore Hartmann (ehemals Vorstandsmitglied), Ludwig Jägerhuber und Gerd Weger. © Andrea Jaksch

Die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See hat Gerd Weger, Gisela Martin und Hans Steinherr in Ruhestand verabschiedet - ein personeller Aderlass.

Starnberg – Die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See will im kommenden Jahr ihr 2010 begonnenes umfangreiches Modernisierungsprogramm abschließen. Das sagte Vorstandsvorsitzendes August Mehr in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend in der Aula der Mittelschule Starnberg.

Dieses Jahr würden die Anwesen Uhdestraße 13 bis 17 umfassend renoviert, nächstes Jahr sei die Sanierung der Tiefgarage für die Anwesen Ludwig-Thoma-Weg 4 und 6 vorgesehen, erklärte Mehr. Im vergangenen Jahr seien im Wesentlichen das Anwesen Uhdestraße 4 ertüchtigt und die Tiefgarage des Anwesens Bahnhofstraße in Feldafing umfassend saniert worden. Innerhalb von 13 Jahren habe die Genossenschaft dann etwa 16 Millionen Euro in den Bestand investiert. „Unsere Wohnungsgenossenschaft ist bestens gerüstet für die nächsten hundert Jahre“, sagte Mehr in seinem Rechenschaftsbericht.

100 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit

Im Mittelpunkt der Versammlung stand jedoch ein gewaltiger personeller Umbruch. Mit dem langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Weger, seiner Stellvertreterin Gisela Martin und dem ebenfalls langjährigen Aufsichtsrat Hans Steinherr verabschiedeten sich drei prägende Persönlichkeiten in den Ruhestand. Bereits im Februar war das langjährige Vorstandsmitglied Hannelore Hartmann ausgeschieden.

Neu in den Aufsichtsrat wählten die Genossen nun Heike Langner, den Betriebsleiter des Starnberger Seebades, Christian Herrmann, und den technischen Leiter beim Verband Wohnen, Wolfgang Robl. Turnusgemäß wiedergewählt wurde Ludwig Jägerhuber. Den sechsköpfigen Aufsichtsrat komplettieren Bürgermeister Patrick Janik und Thomas Beigel. In den Vorstand ist bereits im März Michael Vossen gewechselt.

„Mit einem Schlag verliert die Wohnungsgenossenschaft ziemlich genau hundert Jahre ehrenamtliche Tätigkeit und Einsatz“, sagte Vorstandschef Mehr. Die ausscheidenden Mitglieder hätten eine überaus erfolgreiche Ära in der Geschichte der Wohnungsgenossenschafte wesentlich mit geprägt. „Andererseits ist eine Verjüngungskur ab und zu erforderlich. Die neugewählten und verbliebenen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder müssen sich jetzt umso mehr anstrengen, um den gewaltigen Verlust auszugleichen“, sagte er. Mehr als 40 Jahre lang war Gerd Weger im Aufsichtsrat tätig. Die Aufgabe habe ihm „sehr viel Freude und Spaß“ bereitet, sagte er. Nun hoffe er, dass „genossenschaftliches Engagement aus den Reihen der Mitglieder auch in Zukunft erhalten“ bleibe.

Die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See zählt aktuell 1662 Mitglieder und unterhält insgesamt 36 573 Quadratmeter Wohnungsbestand, vor allem in Starnberg, aber auch in Feldafing und in Tutzing. Für das vergangene Jahr konnte die Genossenschaft nach Angaben Mehrs einen Bilanzgewinn in Höhe von 202 000 Euro vermelden, der die Auszahlung einer zweiprozentigen Dividende auf die Genossenschaftsanteile ermögliche.