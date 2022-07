Gewinnerinnen des Kulturpreises stehen fest

Von Stefan Reich schließen

Zwei Jahre lang war die Verleihung der Kulturpreise pandemiebedingt ausgefallen. Deshalb vergibt der Landkreis Starnberg in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Kulturpreise.

Landkreis – Bei der für den Herbst geplanten Verleihung sollen die Künstlerinnen Rosemarie Zacher und Ursula Steglich-Schaupp ausgezeichnet werden. Einen Anerkennungspreis erhält die Journalistin Katja Sebald.

Seit 2002 wird der Kulturpreis in jährlich wechselnden Kategorien verliehen, 2022 für „Malerei und Grafik“. Eine Jury, bestehend aus Landrat Stefan Frey, mehreren Kreisräten, Kreisheimatpfleger Manfred Schulz, Barbara Beck als Kulturbeauftragte des Landratsamtes, und Hubert Huber als Vertreter der Fachjuroren, wählte die Preisträger aus 35 Vorschlägen und Bewerbungen aus. Fachjuroren waren in diesem Jahr Barbara Ruez, Inhaberin der Galerie an der Pinakothek der Moderne, Susanne Flesche, die lange Jahre als Kuratorin in Museen gearbeitet hat, und der Künstler Hubert Huber, der im Berufsverband Bildender Künstler tätig ist.

Rosemarie Zacher überzeugte die Jury „mit ihren technisch sehr gekonnten Arbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. „Ihre Illustrationen und plastischen Arbeiten haben stets einen hintergründig karikaturistischen Blick auf die kleinen menschlichen Schwächen, dem sie mit einem treffsicheren, manchmal fast kalligraphischen Strich und malerisch souverän eingesetzter Farbe Ausdruck verleiht.“

Zacher lebt und arbeitet in Gauting. Mit ihren Arbeiten ist sie an unterschiedlichen Stellen im Landkreis präsent, etwa auf den Tafeln des Kulturspaziergangs der Gemeinde Berg, in Hochstadt beim Hochstadter Stier, bei den Oberbayerischen Kulturtagen in Starnberg sowie in Büchern über den Landkreis.

Ursula Steglich-Schaupp hat „mit der Qualität ihrer Arbeiten“ überzeugt, heißt es in der Pressemitteilung. Sie verarbeite Vergangenheit, Eindrücke und Gefühle auf großformatigen Leinwänden und bringe sie in einen neuen Zusammenhang. Farbe und Stift seien neben dem Ton eine Konstante in ihrer künstlerischen Entwicklung. Steglich-Schaupp ist Gründungsmitglied der Offenen Ateliers Starnberg-Pöcking-Feldafing. Von 2013 bis 2021 war sie (gemeinsam mit Ulrike Prusseit und Katharina Kreye) Kuratorin der Ausstellungsreihe „nah-fern“ in der Schalterhalle im Bahnhof Starnberg See. Mit der Verleihung des Kulturpreises ehrt der Landkreis ihr Lebenswerk.

Katja Sebald entwickelt laut Jury „sehr kreativ und ideenreich außergewöhnliche Formate, mit denen sie den Menschen Kunst, Kultur und Geschichte vermittelt“. Sebald ist Kunsthistorikerin, Autorin und Journalistin. Sie hat das Buch „Sehnsucht Starnberger See, Villen und ihre berühmten Bewohner im Portrait“ und Bücher über Oskar Maria Graf herausgebracht. Zudem ist sie Kuratorin der Reihe „Kunstwerk des Monats“ im Katharina-von-Bora-Haus in Berg. Sie versteht sich als Übersetzerin zwischen Kunst und deren Betrachtern. Ihre Veröffentlichungen tragen dazu bei, so die Jury, lokale Geschichte am Leben zu halten.

Der Kulturpreis ist mit 4000 Euro und der Anerkennungspreis mit 2000 Euro dotiert. Zudem gibt es einen Kulturförderpreis, für den in diesem Jahr aber keine Nominierung einging.