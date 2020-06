Giftköder? Polizei mahnt Hundehalter, Tiere an die  Leine zu nehmen

Am Starnberger Bürgerpark ist womöglich ein Giftköder gefunden worden. Die Polizei rät Hundehaltern, ihre Tiere an die Leine zu nehmen.

Starnberg - Im Bereich des Spielplatzes am Nepomukweg (Bürgerpark) ist ein Fleischstück mit kleinen bläulichen Kugeln gefunden worden – da es sich um Schneckenkorn handeln könnte, könnte es also ein so genannter Giftköder für Hunde gewesen sein. Eine 50-Jährige war mit ihrem Hund dort am Montagvormittag unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Hund schnüffelte demnach an dem Fleischstück, fraß jedoch nichts davon. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei rät Hundebesitzern dringend, ihre Tiere an der Leine zu führen – um sie gegebenenfalls auch von einem Köder wegziehen zu können.

