Ärger über Abschaffung kostenloser Tests

Von: Laura Forster

Teilen

Kostenlose Schnelltests für alle sind Geschichte. Seit gestern gilt eine neue Verordnung. Testzentrumsbetreiber im Landkreis rechnen deshalb mit weniger Andrang – bleiben jedoch geöffnet. © sina schuldt/dpa

Seit gestern sind die Corona-Schnelltests nicht mehr mehr für alle Bürger kostenlos – trotz steigender Infektionszahlen. Welche Folgen hat die neue Verordnung und wer muss nun welchen Betrag für einen Test zahlen?

Landkreis – Dr. Stefan Hartmann, Apotheker und Betreiber eines Corona-Testzentrums in Gilching, hat nur ein Wort für die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums: „Irre.“ Laut Hartmann ist die Teststrategie, die seit gestern in Deutschland gilt, vollkommen undurchdacht und komplett praxisfern.

Seit Donnerstag ist nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung für kostenlose Schnelltests berechtigt. Dazu zählen: Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, zum Beispiel Frauen im ersten Drittel der Schwangerschaft, pflegende Angehörige und Menschen mit Behinderung sowie deren Betreuer, Haushaltsangehörige von Infizierten, Kinder bis fünf Jahre und Bewohner und Besucher von Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Kliniken, Bürger, die sich nach einer Corona-Infektion freitesten wollen, chronisch Kranke und Teilnehmer von Corona-Impfstoffstudien.

0, 3 oder 20 Euro für einen Test in Gilching bei Dr. Stefan Hartmann

Andere müssen nun drei Euro für einen Test zahlen: Besucher von Familienfeiern, Konzerten oder einer anderen Veranstaltung in einem Innenraum, Bürger, deren Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt, oder Personen, die vorhaben, andere Menschen ab 60 Jahren oder mit Vorerkrankung zu treffen. Der Rest der sich Testenden muss die Kosten selbst tragen. In Hartmanns Testzentrum fallen dafür 20 Euro an.

„Ohne Not wurde hier ein wirklich gut funktionierendes System aufs Spiel gesetzt und ein Bürokratiemonster geschaffen“, sagt Hartmann, der auch Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen ist. Die Info zur neuen Testordnung habe er erst am Mittwochnachmittag bekommen. „Wir haben die Nacht durchgearbeitet, damit wir am Donnerstag gleich die neue Regelung umsetzen können.“ Seinen rund 45 Mitarbeitern hat er auf einem DIN-A4-Blatt die neue Testverordnung aufgelistet. „Die müssen ja nun kontrollieren, wer in welche Kategorie gehört.“

Testzentren in Landkreis sollen geöffnet bleiben, obwohl Betreiber mit weniger Andrang rechnen

Dass die neuen Regeln noch zu Diskussionen und Unverständnis führen werden, hat sich laut Hartmann bereits gestern gezeigt (siehe Bayernteil). Bisher kamen täglich 100 bis 120 Personen zum Testen. Manche brauchten einen negativen Nachweis für den Urlaub, andere hatten Kontakt zu einem Infizierten oder wollten jemanden im Krankenhaus oder Altenheim besuchen. „Viele werden es sich jetzt drei Mal überlegen, sich testen zu lassen. Das ist aufgrund der steigenden Infektionszahlen kontraproduktiv“, so Hartmann. Sein Testzentrum will er geöffnet lassen, um es, sollte eine Welle im Herbst anrollen, schnell wieder hochfahren zu können.

Ähnlich sieht es Felix Lechner, der Teststationen in Gauting und Gilching betreibt. Er hat seine Öffnungszeiten jedoch angepasst, da auch er mit weniger Kunden rechnet. Auch Manfred Zobel will sein Testzentrum in Seefeld aufrechterhalten. „Ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung“, sagt er. Gestern hat er sogar noch kostenlose Tests für alle angeboten, da die offiziellen Informationen von Seiten der Regierung so lange gebraucht haben. „Ich verlange nichts, selbst wenn ich draufzahlen muss.“ Auch im Testzentrum des Landkreises in Gilching gelten seit gestern die neuen Regeln. lf