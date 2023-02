Neue Bahnbrücke: Größte Baustelle für Tunnel in diesem Jahr

Von: Peter Schiebel

Vor dem so genannten Gaßner-Hochhaus wurden am Dienstag die Rodungsarbeiten gestartet. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Bahn AG hat mit Rodungen begonnen, bevor in etwa zwei Wochen mit Vorarbeiten für den Neubau der Bahnbrücke über die Münchner Straße begonnen wird.

Starnberg – Die ersten Bäume sind gefällt, am Mittwoch wollen die Arbeiter an der B 2 in Starnberg mit ihren Rodungen fertig werden. Wie berichtet, entfernen sie im Bereich Seilerweg 1 sowie Gradstraße 3 und 5 rund 14 Laubbäume sowie Sträucher und Büsche. Hintergrund ist der bevorstehende Neubau der Eisenbahnbrücke über die B 2.

Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilt, will die zuständige DB Netz AG vermutlich am Montag, 13. Februar, mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Diese sogenannte „Baufeldvorbereitung“ dauert voraussichtlich drei Wochen – und führt zu Veränderungen in der Verkehrsführung. Während dieser Zeit steht von der Autobahn kommend in Richtung Stadtzentrum dann nur eine Fahrspur zur Verfügung. In Richtung Autobahn bleibt es bei zwei Fahrspuren. Auf der Nordseite der B 2 wird zudem der Abschnitt zwischen der Leutstettener Straße und dem Seilerweg für Fußgänger gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über den Gehweg an der Südseite der B 2 vor McDonald’s. Der Seilerweg ist nicht von der Sperrung betroffen.

Einwöchige Vollsperrung im Sommer

Der weitere Ablauf sieht vor, zwischen Mitte März und April die Baugrubenwand zu errichten. Im Anschluss entstehen neben der bestehenden Brücke die Widerlager der neuen Brücke. Ende der Sommerferien werden diese an die finale Stelle geschoben und die neuen Stahlüberbauten eingehoben. Dafür sind etwa einwöchige Vollsperrungen der B 2 und der Bahnstrecke erforderlich.

Die neue Brücke hat eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Meter und eine Breite von 26,30 Meter. „Mit der Aufweitung der Bahnbrücke schafft die DB Netz AG die Voraussetzung für die zukünftige Verkehrsführung am geplanten Nordportal des Tunnel Starnberg“, erklärt DB-Netz-Projektleiter Mark Wüller. Rückbau und Abschluss der Maßnahme sind im Herbst vorgesehen.