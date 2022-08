Größte Sporthalle im Kreis eingeweiht

Gut gelaunt bei der Sporthallen-Eröffnung: Vizelandrat Matthias Vilsmayer, das Maskottchen, Schulleiter Timothy Thomas und Michael Ehret (v.l.) vom Komitee zur Gebäudeplanung. © Andrea Jaksch

Die MIS in Buchhof hat seine neue Sporthalle eingeweiht, die größte im Landkreis Starnberg. Die Schule plant bereits das nächste Projekt.

Buchhof – Es war ein mehrfacher Kraftakt für die Verantwortlichen der Munich International School (MIS) in Buchhof: Das Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Erschwernisse wegen der Corona-Pandemie sowie die Finanzierung des ehrgeizigen Sporthallen-Projektes mussten bewältigt werden. Der Kostenrahmen von 12,5 Millionen Euro wurde gehalten. Am Sonntag wurde die Halle, größte im Landkreis, eingeweiht. Die Investition wurde überwiegend durch Spenden finanziert – mit hunderten Einzelzuwendungen von zehn bis zu einer Million Euro, insgesamt 9,5 Millionen.

Schulleiter Timothy Thomas begrüßte zur Eröffnungsfeier gut 500 Gäste. Vor zehn Jahren sei die Idee für die Halle entstanden, erinnerte er. Im Herbst 2020 begannen die Arbeiten, ein Jahr später wurde Richtfest gefeiert. Sein Dank richtete sich an alle, die mit Rat, Tat und finanzieller Unterstützung das Projekt gefördert haben.

Die neue Turnhalle, kurz FAB genannt (Fitness and Athletics Building), ist ein Multi-Funktions-Gebäude. Es erfüllt den Traum der Schulgemeinschaft nach einer Versammlungsstätte für alle derzeit 1200 Schülerinnen und Schüler und deren Lehrkräfte, die bislang auf dem Schul-Campus nicht existierte. Insgesamt bietet die Halle sogar Platz für 1800 Personen, 880 fasst allein die viergeteilte Tribüne. Bei Bestuhlung des Hallenbodens kommen weitere knapp 1000 Sitzmöglichkeiten hinzu.

Vier Teilflächen in Halle möglich

Zuallererst ist der Neubau mit mehr als 5600 Quadratmeter Geschossfläche aber eine Sportstätte. Die große Halle ist in vier Spielflächen teilbar. Das demonstrierten Schüler am Sonntag den Besuchern mit Badminton, Basket- und Volleyball sowie Fitnessübungen gleichzeitig. Im Untergeschoss befinden sich Umkleiden, Sanitäranlagen und Technikräume. Sport und Bewegung ist auch im Obergeschoss möglich, wo ein Fitnesscenter, ein Mehrzweckraum für Gymnastik und Artverwandtes sowie ein Tanzstudio untergebracht sind. Im Erdgeschoss gibt es neben einem Sport-Café Büros für die Fachschaft Sport, einen Besprechungs- sowie einen Erste-Hilfe-Raum.

Mit der Fertigstellung der Vierfach-Turnhalle hat die MIS den ersten Schritt im „Masterplan 2035“ abgeschlossen. Für den zweiten Schritt, das Projekt Nexus (Lateinisch für Verbindung, Zusammenhang), sind die Pläne gezeichnet, erklärte Michael Ehret, Vorsitzender des Komitees zur Gebäudeplanung an der MIS, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur: „Der Vorstand hat die Erlaubnis erteilt, die Bauanträge nun einzureichen.“ Das Projekt umfasst die Sanierung und den Umbau der alten Turnhalle. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit, deshalb bleibt das Gebäude bestehen“, sagte Ehret.

Neues Projekt „Haus im Haus“

In die alte Turnhalle wird ein Holzgebäude gesetzt, „ein Haus im Haus“. Es soll als Innovationszentrum dienen, den Kindern das Lernen und Arbeiten in Kleingruppen näher bringen „und damit vorbereiten auf die Universität und den Arbeitsalltag“. So sollen dort neben flexiblen Klassenräumen auch die digitale Bibliothek (bisher in Containern untergebracht) und das IT-Zentrum Platz finden. Im Frühjahr soll begonnen werden. Die Bauzeit ist auf ein Jahr angelegt.

Für die Investition in Höhe von rund vier Millionen Euro hofft die MIS wieder auf Spenden. Ziel des Masterplans ist es laut Ehret, den Kapazitätsbedarf der MIS im Einklang mit der Natur zu befriedigen. Die MIS darf nicht mehr als 1500 Schüler haben, so die Vorgabe der Stadt. (mül)