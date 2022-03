Große Bereitschaft, alte Probleme: Wie Schulen die Integration ukrainischer Kinder starten

Von: Tobias Gmach

Unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind viele Kinder. Sie sollen in Bayerns Schulen integriert werden. © picture alliance/dpa/Annette Riedl

Noch sitzen ukrainische Kinder nur vereinzelt in den Klassenzimmern des Landkreises. Gesundheitliche Fragen sind zu klären, und die Schulen warten auf ein pädagogisches Konzept. An Ideen und ehrenamtlichen Helfern mangelt es nicht – aber bekanntlich an Lehrern.

Landkreis – Auch wenn bislang nur zwei Kinder aus der kriegsgebeutelten Ukraine die Mittelschule Gilching besuchen, kündigt Rektorin Gisela Bárta an: „Es wird einen Projekttag zur Ukraine geben. Wir werden ukrainisch kochen und uns mit dem Land beschäftigen.“ Dieser Wunsch aus den Klassen sei an sie herangetragen worden. Von einem zwölfjährigen Buben berichtet Bárta: „Er hat schon Freunde gefunden.“ Von Gilching nach Starnberg: Dort hat die Leiterin der Grundschule, Nicole Bannert, dieser Tage eine Rundmail an Eltern geschickt – wer kann wie helfen? Auf ihre erste Anfrage bekam sie mehr als 100 Antworten. Konkrete sprachliche Unterstützung boten Bannert von 14 Eltern an, 28 hat sie in die Kategorie „Materialbeschaffung“ und 17 in „persönlich“ eingeteilt. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sie.

Wer sich mit Schulleitern im Landkreis über die Integration ukrainischer Kinder unterhält, bekommt den Eindruck: Der Wille und die Willkommensideen sind da, aber es gibt (noch) ein paar Probleme. Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger erklärt, warum der Flüchtlingsnachwuchs bisher nur vereinzelt in den Klassenzimmern der Grund- und Mittelschulen sitzt. „Es sind noch gesundheitliche Fragen zu klären“, sagt sie etwa. So werde überprüft, ob die Kinder gegen Masern, Tuberkulose oder das Coronavirus geimpft sind. In Einzelfällen gehe es auch darum, wie lange Familien im Landkreis oder einer Gemeinde bleiben. Und um Konzepte von oben: Am Montag erreichte Schulamt und Schulleiter ein Schreiben des Kultusministeriums. Ein pädagogisches Angebot sei in Arbeit, ukrainische Kinder sollen es noch vor dem Einsetzen der Schulpflicht freiwillig wahrnehmen können. Die Schulpflicht gilt drei Monate nach ihrer Ankunft in Bayern. „Rechtlich sind alle Schulen auf der sicheren Seite. Sie brauchen noch etwas Vorlaufzeit. Aber wir bemühen uns schon früher, etwas auf die Beine zu stellen“, sagt die Schulamtsdirektorin. Sie betont allerdings auch: „Die Bereitschaft ist nicht das Problem. Aber wir haben keine Leute, die es umsetzen.“

BLLV-Vizevorsitzende im Kreis: Situation zeigt Lehrermangel wieder deutlich auf

Ganz ähnlich klingt Bannert, die auch stellvertretende Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) ist. „Die Situation zeigt den Mangel wieder deutlich auf. Wir kämpfen ja jetzt schon, um den normalen Unterricht zu bewältigen.“ Viele Extraangebote für Geflüchtete wird es schon wegen des knappen Personals nicht geben können – allenfalls auf ehrenamtlich-privater Ebene. Gilchings Mittelschulleiterin Bárta, die tschechisch spricht und etwas ukrainisch versteht, hat wie Bannert in Starnberg eine Helferliste erstellt. Dem Schulamt hat sie zwei Räume für Deutschunterricht angeboten. Sogenannte Deutschklassen gibt es an den Mittelschulen Gauting und Herrsching, von dem Angebot profitierten schon Flüchtlingskinder aus der 2015er-Welle.

Am Tutzinger Gymnasium lernen bereits vier Ukrainer mit den anderen, je zwei in der zehnten und achten Klasse. „Sie sollen Alltag und Normalität erleben können. Die soziale Komponente ist ganz wichtig“, sagt Schulleiter Andreas Thalmaier. Er kann sich vorstellen, gewisse Lehrkräfte für das Fach Deutsch als Fremdsprache einzusetzen, am Mittwoch sei ein „Krisengespräch“ angesetzt. Wie viele Ukrainer das Gymnasium aufnehmen kann? Thalmaier: „Wir dürfen die Klassen nicht überlassen. Aber mit 20 oder 30 insgesamt würden wir klarkommen.“