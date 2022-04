Große Nachfrage, Lieferprobleme: Aber Radhändler im Kreis Starnberg sind auf Ansturm vorbereitet

Von: Tobias Gmach, Laura Forster

Verleihen, verkaufen und reparieren Fahrräder: Mitarbeiter Pascal Kloth (l.) und Inhaber Massimo Taschin vom Radgeschäft Bergfrei an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Starnberg. © Michael schönwälder

Die Ferien haben begonnen, die Temperaturen werden wärmer, und die Sonne scheint länger. Das bedeutet: Die Fahrradsaison startet. Das merken auch die Ladeninhaber im Landkreis. Der Mangel an Rädern und Ersatzteilen schränkt sie zwar ein, aber die meisten Händler fühlen sich gut vorbereitet.

Landkreis – Bereits in den vergangenen beiden Jahren, seit Pandemie-Beginn, boomte das Fahrradgeschäft. Auch heuer erwarten die Ladenbesitzer im Landkreis einen großen Ansturm. „Die Leute sind hungrig auf Radfahren“, sagt Valentin Nandlinger, Juniorchef des Fahrradladens Nandlinger in Herrsching. Eine Auswahl von mehr als 300 Kinder- und Alltagsrädern, aber auch Mountain- und E-Bikes bietet der Laden seinen Kunden. „Wir haben schon frühzeitig bestellt“, sagt Nandlinger. „Dass es in unserer Branche zu längeren Lieferzeiten kommen kann, ist nichts Neues, deshalb haben wir vorgesorgt.“

Auch Christian Heitz, Inhaber von „Kiki’s Fahrradhaus Silbernagl“ in Gilching, hat vorausschauend gehandelt. Rund 500 Räder stehen in seinem Geschäft zum Verkauf – „da bin ich aber einer der wenigen“. Erst vor Kurzem seien die bereits im vergangengen Frühjahr bestellten Fahrräder geliefert worden. „Das ist echt ein Problem.“ Er kenne einige Kollegen (nicht aus dem Landkreis), die zumachen müssen. „Die haben eine Verkaufsfläche von mehreren Hundert Quadratmetern, in der aber nur 30 Fahrräder stehen, weil sie mehr nicht geliefert bekommen.“ In den vergangenen drei Wochen seien Heitz drei Läden zum Kauf angeboten worden.

Doch nicht nur Fahrräder sind rar, auch Ersatzteile sind immer schwieriger zu bekommen und mit langen Lieferfristen versehen. Deshalb hat Heitz eine Tauschbörse für Händler eröffnet. Per Whatsapp helfen sich die Laden-Betreiber untereinander. „Das klappt super“, sagt der Zweirad-Mechaniker-Meister.

Einzelteile werden immer teurer, Materialien sind knapp

Für das Fahrradgeschäft Bergfrei in Starnberg ist die Werkstatt ein wichtiges Standbein. „Wir merken jedoch, dass die Ersatzteile immer teurer werden“, sagt Mitarbeiter Pascal Kloth. „Eine Kette hat vor der Pandemie noch 45 Euro gekostet, jetzt kostet sie etwa 77 Euro.“ Die meisten Räder können er und seine Kollegen dafür relativ kurzfristig reparieren. „Das ist bei der derzeitig knappen Materiallage keine Selbstverständlichkeit“, so Kloth.

Neben der Reparatur und dem Verkauf bietet Inhaber Massimo Taschin auch Leihräder an. „Vergangenen Sommer waren die 45 Räder bei schönem Wetter jeden Tag ausgebucht“, erinnert sich Kloth. Taschin hat für heuer mit einem Dutzend neuer Räder nachgerüstet. „Ich denke, dass die Lust aufs Radfahren anhalten wird“, sagt Kloth.

„Wenn du dir keinen großen Vorrat anlegen kannst, hast du ein Problem“

Wenn man es sich leisten kann: Ein E-Bike zum Beispiel, das im vergangenen Jahr 3000 Euro kostete, könne heute schon 300 Euro teurer sein, sagt Jens Baier vom „Radhaus“ in Starnberg, das auch eine Filiale in Stockdorf hat. Das maßgeschneiderte Wunschobjekt sei derzeit nicht leicht zu bekommen. Baier spricht damit das Konfigurieren an, das einige Hersteller anbieten. „Bei der Farbe und beim Modell muss man etwas flexibel sein.“ Denn Nachbestellungen seien derzeit schwierig, die Kunden müssen auf das zurückgreifen, was sie im Geschäft finden. Immerhin: „Beide Läden sind komplett mit Rädern bestückt“, sagt Baier. Ware, die das Radhaus bereits im Spätsommer 2021 bestellt hatte. Der Geschäftsführer bestätigt das, was sein Gilchinger Kollege Heitz andeutete: „Wenn du dir keinen großen Vorrat anlegen kannst, hast du ein Problem.“

Im Trend sieht Baier – abgesehen von E-Bikes – wie schon im vergangenen Jahr Gravel-Bikes. Das sind Rennräder, deren Reifen etwas dicker sind und mehr Profil haben. Baier: „Die passen super in die Gegend.“