Große Skisport-Nachfrage bei Vereinen im Landkreis

Von: Laura Forster

So sehen Sieger aus: Der TSV Tutzing hat Mitte Januar im Kühtai den ersten und zweiten Ziener-Cup veranstaltet. Das Rennen im ursprünglichen Austragungsort Mittenwald hatte wetterbedingt abgesagt werden müssen. © TSV tutzing

Am Donnerstag rieselten die ersten Schneeflocken des Jahres vom Himmel, die den Landkreis seitdem in eine Winterlandschaft verwandelt haben. Der Starnberger Merkur hat sich bei Skivereinen und Skiabteilungen umgehört, was diese Saison noch geplant ist.

Landkreis – Lange wurde er herbeigesehnt, nun ist er da: der Schnee. Seit ein paar Tagen liegt eine mehrere Zentimeter dicke, weiße Pulverschicht über dem Landkreis. Vor allem Wintersportbegeisterte freuen sich – nachdem die Temperaturen über Neujahr noch zweistellige Plusgrade erreicht hatten. Skiclubs und Skiabteilungen machen sich Gedanken, wie es mit dem Sport in den Bergen weitergeht, der derzeit beliebter denn je ist.

Beim Skiclub Starnberg hat die Saison bereits im Herbst begonnen. „Wir sind ein Rennsportverein“, sagt Pressesprecher Axel Müller. Die verschiedenen Teams, die in vier Altersstufen von sechs bis 16 Jahren aufgeteilt sind, fahren jedes Wochenende mit ihren Trainern in die Olympiaregion Seefeld in Tirol. „Die ist schneesicher“, sagt Müller. Trotzdem waren die Bedingungen in den vergangenen Wochen nicht einfach für die Nachwuchsskifahrer – entweder die Piste war zu eisig oder zu sulzig. „Das ist nicht so leicht für die Kinder und Jugendlichen.“

Flutlichtskifahren in oberbayerischen Alpen nur noch selten möglich

Normalerweise trainieren die Mitglieder des SC Starnberg auch unter der Woche am Abend bei Flutlicht in den oberbayerischen Bergen. „Wir sind oft nach Bad Wiessee oder Ostin gefahren. Das war heuer aufgrund der Wetterlage noch nicht möglich“, sagt Müller. Bis März dauert die Rennsaison noch an, zwei Wettkämpfe haben die Skifahrer von SC Starnberg bereits bestritten – in Kitzbühl und Fügen. „Das Interesse ist hoch. Viele Kinder und Jugendliche hatten nach der Pandemie wieder richtig Lust auf Wintersport“, so Müller.

Diesen Eindruck hat auch Thomas Riecken, Vorsitzender der Skiabteilung beim TSV Tutzing. „Das All-Mountain-Team ist schon voll besetzt und auch bei den anderen Gruppen ist die Nachfrage hoch.“ 30 Trainer, die alle beim TSV Mitglied sind, fahren regelmäßig mit den Mädchen und Buben im Alter von vier bis 17 Jahren nach Österreich zum Trainieren. „Wir sind vor allem in Sölden und Kühtai unterwegs“, sagt Riecken. „Da passt es einfach von den Bedingungen. Früher sind wir auch oft nach Garmisch und Unterammergau gefahren, doch das Wetter macht die Planung nicht einfach.“

Selbst auf den Gletschern in Österreich sei eine Veränderung spürbar. „Der Panoramalift in Sölden wurde abgebaut.“ Ein Rennen des Skigau Werdenfels, zu dem der TSV Tutzing gehört, in Mittenwald, das Mitte Januar hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. „Wir haben dann organisiert, dass es kurzfristig noch im Kühtai veranstaltet werden konnte“, Riecken. Die gesamte Situation des Skisports bezeichnet er als „schwierig“.

Vereinsmeisterschaft lockt 150 Weßlinger auf die Piste nach Österreich

Auch Niklas Rebhan, Abteilungsleiter des Skisports beim SC Weßling, ist der Meinung, dass sich das Skifahren in den vergangenen Jahren verändert hat. „Gebiete wie Garmisch und Lenggries fehlt oft der Schnee, deswegen tummeln sich die Skisportbegeisterten in den schneesicheren Regionen. Zu viele Leute auf der Piste macht den Sport aber gefährlich. Man hört immer wieder von Unfällen.“ Das Interesse und die Nachfrage nach Kurse beeinträchtige das jedoch nicht. „Die Leute haben Lust. In den Weihnachtsferien waren wir in Ehrwald zum Skifahren. An den kommenden Wochenenden sind weitere Kurse für Kinder geplant.“ Der Höhepunkt für die Wintersportbegeisterten in Weßling: die Skivereinsmeisterschaft in Steinach am Brenner am 11. März. „Das ist eine lange Tradition“, sagt Rebhan. Rund 150 Mitglieder aus allen Bereichen des Sportvereins fahren nach Österreich, um ein Wochenende in den Alpen zu verbringen.

Beim SV Wangen sieht es, was den Skisport betrifft, heuer recht mau aus. „Wir haben überhaupt nichts geplant“, sagt Vorstand Winfried Wobbe. Der Grund: Skilehrer- und Schneemangel. Früher waren die Wangener mit drei Bussen unterwegs und Vorreiter im Landkreis. „Die Skiabteilung ist leider etwas eingeschlafen.“ Eine Änderung ist vorerst nicht in Sicht.