Große Vorfreude auf Französische Woche in Starnberg: Was alles geplant ist

Von: Peter Schiebel

Freuen sich, nächste Woche viele Gäste bei der Französischen Woche auf dem Kirchplatz begrüßen zu dürfen (v.l.): Bürgermeister Patrick Janik, Wigbert Cramer, Jan Thunig, Angelika Galata, Annette von Nordeck, Friedrich Federsel, Oliver Lutz, Dominic Bernhard und Stefan Hartel. © Andrea Jaksch

Die Französische Woche in Starnberg beginnt am – mit mehr Ständen als zuletzt und vor allem mit einem ausgefeilten kulinarischen Angebot.

Starnberg – Die Trikolore hat Oliver Lutz schon mal herausgeholt. Kommende Woche will der Metzgermeister aus Pöcking sie auf dem Starnberger Kirchplatz auch hissen. Denn am Montag, 23. Mai, beginnt dort wieder die Französische Woche – und das mit acht Ständen und damit deutlich mehr als zuletzt. Lutz betreibt einen davon und freut sich schon: „Toll, dass es so viele sind“, sagte er am Montag bei einem Pressetermin.

2018 die kurzfristige Absage wegen organisatorischer Schwierigkeiten, 2020 und 2021 das Corona-Aus – umso größer ist die Vorfreude bei allen Beteiligten. „Die Französische Woche ist eine unglaublich wichtige Veranstaltung für Starnberg, sie ist eine Starnberger Institution“, sagte Bürgermeister Patrick Janik und zeigte sich „unendlich dankbar“ bei den Organisatoren um Lutz und die Vorsitzende der Freunde von Dinard, Angelika Galata.

„Jeder freut sich drauf“, betonte auch Dominic Bernhard, Inhaber des Restaurant Kommod aus Pöcking, der heuer zusammen mit Friedrich Federsel erstmals einen Stand bei der Französischen Woche betreibt. Er soll Aquitanien, die Region südlich von Bordeaux, repräsentieren. Es gibt unter anderem französische Bratwurst mit Champagnerkraut und Dijonsenf im Baguette, Poisson et Frites (gebackenen Fisch mit Pommes) sowie Fleur Bleue (lilafarbene Kartoffeln) mit Knoblauch-Dip.

Eröffnung mit Bürgermeister und Partnerschaftsvereinen

Oliver Lutz steht für das Elsass – mit Flammkuchen, Elsässer Bratwurst, Käsespezialitäten und Elsässer Wein. Das Team vom Seebad-Restaurant Strandhouse bietet Fisch und Salat an, so wie es sich für die Cote d’Azur gehört. Mit dabei ist auch Wigbert Cramer vom gleichnamigen Bio-Backhaus aus Gauting. Sein Stand repräsentiert ein Pariser Straßencafé, in dem es Brioche und Croissants, Tartes und Quiches gibt. Dazu kommen süße Spezialitäten. „Wir backen auch vor Ort“, versprach Cramer.

Mit Crêpes ist die Starnberger Eiswerkstatt am Start. Spezielle Eissorten für die Französische Woche werde es nicht geben, sagte Inhaber Jan Thunig. Sorten wie „Karamell Fleur de sel“ würden aber ohnehin gut zum übrigen Angebot passen. Spezialitäten aus der Normandie bietet Stefan Hartl an seinem Stand an. Der Münchner ist hauptberuflich zwar Sicherheitsunternehmer, fährt aber seit 32 Jahren an die französische Atlantikküste und hat erst vor wenigen Tagen Calvados, Cidre, Würste und mehr dort geholt.

Direkt daneben liegt die Bretagne mit Starnbergs Partnerstadt Dinard. Und von dort kommen wieder sieben Freunde nach Starnberg. Mit dabei haben sie frische Austern, Muscador, Champagner, Cidre und Käse, außerdem bereiten sie an ihrem Stand Crepes und Galettes zu. Dabei ist außerdem das Starnberger Restaurant „Zeitlos“.

Offiziell eröffnet wird die Französische Woche am 23. Mai um 17 Uhr durch Patrick Janik und Vertreter der Partnerschaftsvereine aus Dinard und Starnberg. An allen anderen Tagen bis einschließlich Sonntag, 29. Mai, öffnen die Stände um 11 Uhr vormittags. Schluss ist am Montag und Dienstag um 22.30 Uhr, von Mittwoch bis Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 21.30 Uhr. Begleitet wird die Französische Woche von einem Rahmenprogramm.

Am Montag spielen die Stadtkapelle und das Jugendblasorchester „GreenSTArs“, am Dienstag und Freitag gibt es zwischen 17 und 19 Uhr sogenannte „Walking Acts“, bei denen Künstler zum Beispiel in Haute Couture gekleidet auf Stelzen oder als „Dame mit zwei Hunden“ über den Kirchplatz laufen. Ganz dem Thema Frankreich widmet sich auch die Bücherjolle am Kirchplatz mit einer Lesung am Mittwoch um 19 Uhr „Diagonal durch Frankreich – von Bretagne bis Provence“ (Anmeldungen hier sind erforderlich unter Telefon 0 81 51 /1 28 28).

Das Breitwand-Kino an der Wittelsbacherstraße zeigt jeden Tag „Kinderfilme, Filmklassiker, aktuelle französische Highlights und Previews von kommenden großartigen französischen Filmen“, wie Betreiber Matthias Helwig ankündigt. Am Mittwoch gibt es zudem bis 20 Uhr einen langen Einkaufsabend rund um den Kirchplatz. „Für die Einzelhändler ist es wichtig, dass Leben in der Stadt ist“, sagte Annette von Nordeck vom Vorstand der City-Initiative. Auch dort ist die Vorfreude auf die Woche groß. ps