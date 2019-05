Deswegen musste ein SEK  eine Wohnung stürmen

Beim ersten SEK-Einsatz seit zehn Jahren in Starnberg ging es am Dienstagnachmittag nicht um ein Verbrechen. Ein psychisch kranker Mann hatte Polizisten be- und mit Brandstiftung gedroht.

Starnberg – Der Großeinsatz am Schlosshölzl im Norden Starnbergs begann am Dienstag gegen 16 Uhr: Ein psychisch kranker Mann randalierte in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Beginn der kurzen Straße zum Klärwerk – nicht zum ersten Mal. Unter anderem drehte der Mann das Wasser auf, so dass es in die Wohnung darunter tropfte. Einem Nachbarn wurde das zu bunt, er rief die Polizei.

Eine Streife sah nach dem Rechten, doch erwies sich der Mann als unkooperativ, verbarrikadierte sich in der Wohnung und bedrohte die Polizisten. Auch eine zweite Streife konnte die Lage nicht beruhigen – der Mann bedrohte die Beamten mit allem Möglichen, unter anderem einem Messer. In diesen Situationen geht die Polizei auf Nummer sicher. Starnbergs Polizeichef Bernd Matuschek, Einsatzleiter vor Ort, entschied schließlich, das Münchner Spezialeinsatzkommando (SEK) anzufordern, das auch verfügbar war. Das Wohnhaus wurde geräumt, die Umgebung abgesperrt. Vor Ort waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst.

Das SEK rückte mit mehreren Fahrzeugen und entsprechender Personalstärke an. Die Beamten drangen in Haus und Wohnung ein bis vor die Tür des Zimmers, in dem sich der Mann verschanzt hatte. Binnen Sekunden konnten die speziell ausgebildeten Polizisten den Mann überwältigen – keiner der Beamten wurde verletzt, der Mann auch nicht. Das war auch ein Grund, warum Matuschek das SEK angefordert hatte: „Das war für uns und ihn sicherer.“ Der über 40-Jährige war bereits mehrfach aufgefallen; in den vergangenen vier Wochen gab es wegen ihm bereits mehrere Polizeieinsätze. Gegen Personen ist der Mann jedoch offenbar nie aggressiv vorgegangen.

Der Mann hielt nicht nur die Polizei auf Trab, sondern auch die Feuerwehr. Die hatte wegen des Regens schon genug zu tun, fuhr aber insgesamt dreimal zum Schlosshölzl. Beim ersten Alarm ging es um die Öffnung der Tür zur Wohnung – als ein Fahrzeug eintraf, hatten Polizisten die Tür aber bereits geöffnet. Die Wehr rückte ab, kam aber wenig später wegen des Wasserschadens wieder. Weil der Mann sich aber schon verbarrikadiert hatte, konnten die Feuerwehrler nicht mehr ins Haus.

Der dritte Alarm kam kurz danach, nachdem der Mann mit einem Feuerzeug hantiert und offensichtlich mit Brandstiftung gedroht hatte. Nach Angaben des zweiten Kommandanten Maximilian Maenner bauten die Kameraden vorsorglich eine Wasserversorgung auf, ein Löschtrupp mit Atemschutz stand in Bereitschaft. Eingreifen musste die Wehr letztlich nicht, sagte Maenner auf Anfrage.

