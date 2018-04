Feueralarm im Gewerbegebiet

Feuerwehren aus Starnberg und Umgebung sind am Dienstagnachmittag zu einem Brand ins Starnberger Gewerbegebiet gerufen worden.

Starnberg - Großeinsatz im Gewerbegebiet: Feuerwehren aus Starnberg, den Ortsteilen aus Berg und Maising sind am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr wegen eines Brandes ins Starnberger Gewerbegebiet gerufen worden. Ersten Angaben nach brannte eine Maschine in einer Halle.

Ersten Angaben nach geriet eine Maschine, in der Metall gekühlt wird, in Brand. Die Feuerwehren kühlen derzeit das Gebäude von außen und löschen von oben Flammen im Hallendach. Das Feuer macht sich in der Umgebung durch starken Geruch bemerkbar.

Die Polizei hat inzwischen eine Meldung herausgegeben. Darin heißt es: „Beim Härten von Metallteilen geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Härteofen in Brand. Durch die Stichflamme entstand anschließend im Dämmmaterial des darüber befindlichen Daches ein Schwelbrand, der von zahlreichen Einsatzkräften der Starnberger Feuerwehr und umliegenden Feuerwehren gelöscht wurde. Die in der Firma beschäftigten Personen wurden vorsorglich, insbesondere wegen der Gefahr einer Vergiftung, untersucht, glücklicherweise wurde jedoch bei niemanden eine Verletzung festgestellt.“ Über die Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.