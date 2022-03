Großer Einsatz für kleine Amphibien

Von: Hanna von Prittwitz

Amphibien sind wieder in Wanderstimmung. © Markus Hibbeler

Die Nächte werden milder, und wenn es dann auch noch regnet, ist das ein Zeichen für Kröten, Frösche und Molche, sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern zu machen. Unbeirrbar überqueren sie dafür auch die Straßen. Damit nicht zu viele der Tiere unter Autoreifen enden, errichten seit vielen Jahren Ehrenamtliche an Hauptquerungspunkten sogenannte Amphibienzäune.

Landkreis - Morgens und abends werden die Tiere an den Zäunen in Eimern aufgesammelt und über die Straßen getragen. An mehr als 15 Punkten im gesamten Landkreis sind in den nächsten Wochen entsprechend nachts und in den Morgenstunden Freiwillige unterwegs, die den Amphibien bei ihrer Wanderung helfen. Der Bund Naturschutz bittet in dieser Zeit Autofahrer um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.

Betreute Übergänge befinden sich in Gilching an der Bodenseestraße, der Melchior-Fanger-Straße und bei Rottenried. In Weßling ist die Straße bei Gut Mischenried, in Wörthsee die Kuckuckstraße nachts gesperrt. An der Autobahnabfahrt Wörthsee gibt es einen Zaun an der Begleitstraße, in Herrsching stehen Zäune an der Hechendorfer und der Rieder Straße, in Widdersberg am Weiher und entlang der Seachtn zwischen Andechs und Machtlfing. Zwischen Widdersberg und Frieding wandern die Amphibien zum Eglsee, dort weisen Blinklichter auf die Ehrenamtlichen hin. Dazu kommen Wanderstrecken südwestlich von Gut Hüll und in Krailling an der Sanatoriumswiese. Dort können keine Zäune aufgestellt werden. Auch am Buchhof wird gewandert, ebenso in Hausen.

Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz im Landkreis, geht davon aus, dass die Wanderungen bis etwa Mitte April dauern. „So lange muss man mit Amphibien rechnen und mit Menschen, die zu ihrem Schutz morgens und abends im Dunkeln unterwegs sind.“ Grundsätzlich hätten sich die Lebensbedingungen der Amphibien stark verschlechtert. Neben dem Verkehr machten den Tieren der Verlust von Lebensräumen, der Einsatz von Spritzmitteln und Gülle und der Insektenrückgang zu schaffen.

Die Anwältin und Rettungssanitäterin Dr. Verena Alvez aus Herrsching zählt seit sechs Jahren zu den rund 6000 Menschen bayernweit, die dem BN bei den Wanderungen helfen – unterstützt von Gemeinden und Bauhöfen. Sie wohnt an der Hechendorfer Straße in Herrsching, mittlerweile sind auch ihre Töchter Hanna, Lea und Emma mit großem Eifer dabei. Die Anzahl der Tiere sei in den vergangenen Jahren eklatant gesunken, sagt Alvez. „In dem Wald wurde viel Holz gemacht in den vergangenen Jahren.“ Bis zu 1000 Amphibien habe man noch vor zehn Jahren an der Stelle gezählt, „heute sind es ein paar Hundert“. Gerettet werden durch die Aktionen bayernweit laut Falk rund 500 000 bis 700 000 Amphibien.

Wer den Bund Naturschutz bei der Rettung der Amphibien unterstützen will: Ein Anruf unter (0 81 52) 3 99 00 25 genügt.