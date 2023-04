Grund(wasser) zur Besorgnis: Historische Tiefstände im Landkreis Starnberg

Von: Tobias Gmach

In solchen Hochbehältern läuft das Wasser, das der Würmtal-Zweckverband aus den Quellen fördert, zusammen. Derzeit ist es ungewöhnlich wenig. © Würmtal-Zweckverband

Der Grundwasserpegel in der Region ist für die Jahreszeit ungewohnt niedrig, in Gilching und Unering wurden dieser Tage historische Tiefstände gemessen – Folgen des schneearmen Winters und des Klimawandels. Immerhin: Die Trinkwasserversorgung im Landkreis ist nach wie vor gesichert.

Landkreis – Die Messstation „Gilching 807“ ist ein roter Punkt auf der Karte des Niedrigwasser-Informationsdiensts Bayern. Am Dienstag wurde dort ein „neuer Niedrigstwert“ gemessen – so wenig Grundwasser gab es in dem Bereich, etwa vier Meter unter der Oberfläche, seit Beginn der Aufzeichnungen im Februar 1978 nicht. Der Pegelstand in der Region ist allgemein besorgniserregend: In der Tiefenbrunner Rinne, aus der die Wassergewinnung Vierseenland Trinkwasser für mehrere Gemeinden im westlichen Landkreis fördert, sieht es bescheiden aus. Die Messstation in Unering erreicht gerade Minuswerte wie seit 1998 nicht mehr.

„Die waren aber damals im Juni. Wir starten heuer schon auf niedrigem Niveau. Das muss man beobachten“, sagt Karlheinz Daamen, beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim zuständig für die Warndienste. Wegen des Winters mit wenig Schnee, der vielen niederschlagsarmen vergangenen Jahre, den Folgen des Klimawandels oder auch der Flächenversiegelung bilde sich weniger Grundwasser. „In Gilching liegen wir derzeit bei fünf bis zehn Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt“, sagt Daamen.

Anlass zur Sorge mit Blick in die Zukunft sieht auch Thomas Tinnes, Technischer Leiter bei den kommunalen Wasserbetrieben AWA. „Die Erholung des Grundwasserstands wie früher im April und Mai bleibt aus“, sagt er. Die örtlichen Brunnen der Gemeinden schwächeln deshalb laut Tinnes hier und da etwas. Man müsse sie „immer mal wieder zurückfahren“. Dann springt die Wassergewinnung Vierseenland ein und deckt den Bedarf. Tinnes’ Botschaft an die Bürger: „Keine Panik, die Trinkwasserversorgung ist gesichert. Aber man sollte sorgsam damit umgehen.“ Automatische Bewässerungsanlagen im Dauerbetrieb etwa seien nicht mehr zeitgemäß.

Panik will auch Klaus Krüger nicht verbreiten. Die Wasserversorgung im Würmtal sei sicher, sagt der Geschäftsführer des Würmtal-Zweckverbands. Doch er spürt die Folgen des sinkenden Grundwasserpegels: „Bei der Quelle im Mühltal haben wir eine signifikante Reduzierung der Schüttung.“ Aktuell beförderten die Pumpen weniger Wasser als gewohnt. „Das beobachten wir mit Sorge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Wasser mehr aus dem Berg kommt, aber schon, dass die Schüttung dauerhaft niedrig bleibt.“ In einem Brunnen in Obermühlthal ist die Lage etwas dramatischer. Dort sei der Wasserstand so niedrig, dass er seit 12. September gar nicht mehr am Netz sei. Krüger kann sich nicht erinnern, dass so etwas schon einmal vorgekommen ist.

Der historische Pegeltiefstand an der Gilchinger Messstation treibt die dortigen Gemeindewerke nicht um. „Die Grundwassersäule ist weit oberhalb der Pumpe. Wir haben noch zehn Meter Luft“, sagt Tobias Resch, stellvertretender Technischer Leiter. Der Spiegel in den Gilchinger Brunnen sei in den vergangenen fünf Jahren um etwa 80 Zentimeter abgesackt. „Wir brauchen uns aber keine Sorgen zu machen“, sagt Resch.

Starnberg bohrt heuer nach neuen Wasserquellen

Eine Aussage, die auch Thomas Rami, Leiter des Starnberger Wasserwerks, unterschreibt. Er habe noch nie bei einem Brunnen die Leistung reduzieren oder ihn gar stilllegen müssen. „Wir leben in einer glücklichen Situation. Wir haben große Grundwasserreserven aus dem Alpenraum“, sagt Rami, wohl wissend, dass das Förderpotenzial schon lokal bei den derzeit sieben Starnberger Brunnen gravierend variieren kann. Auch deshalb sorgt die Stadt vor: Noch heuer, wohl im Herbst, soll eine weitere Bohrung zeigen, ob zwischen Wangen, Leutstetten und Oberdill ein neues Wassergewinnungsgebiet möglich ist. Es bestehe „kein akuter Anlass“ für die „Sondierungsbohrung“, sagt Rami. Aber bei den langwierigen wasserrechtlichen Verfahren müsse man eben früh Ausschau halten. Der Werksleiter: „Bis wir einen neuen Brunnen genehmigt bekommen, vergeht mindestens ein Jahrzehnt.“

Vorausschauend agiert hat auch der Würmtal-Zweckverband. 2010 hatte er, wie selbstverständlich, im Landratsamt die Verlängerung für den Brunnen im Königswieser Forst beantragt. Zu Krügers Überraschung folgte ein jahrelanges Tauziehen. Seit Sommer 2022 gibt es nun eine Lösung. Der Brunnen darf weiter betrieben werden. Und angesichts der aktuellen Umstände sagt Krüger: „Wir sind heilfroh, dass wir dieses Gebiet jetzt haben. Jetzt zeigt sich, dass es wichtig war.“

Und wenn es jetzt ganz viel regnet, ist dann auch beim Grundwasser wieder alles gut? Nein. Dann hilft das vielleicht den Pflanzen und den Landwirten vorübergehend. Laut Landesamt für Umwelt bildet sich neues Grundwasser zu rund zwei Dritteln während der Wintermonate, wenn die Pflanzen dem Boden wegen der geringen Verdunstung kaum Wasser entziehen. Die Behörde meldete zuletzt: „Ergiebige mehrwöchige Niederschläge, bestenfalls noch im Frühjahr, würden im laufenden Jahr zu einer Entspannung führen.“ Aber das Defizit der Vorjahre ausgleichen würden sie nicht.

