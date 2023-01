Erinnerungen an Starnberger Gaststätten: Gute Hendl im „Goldenen Faßl“

Runde mit vielen Erinnerungen: Beim ersten Erzählcafé im Museum tauschten sich Starnberger über Gaststätten von früher aus. Einige kennt man heute fast nicht mehr. © AndreA Jaksch

Im Erzählcafé sammeln Mitarbeiter des Museums Starnberger See ab sofort Erinnerungen zunächst vor allem an Starnberger Gaststätten.

Starnberg – „Erzählcafé – Erinnerungen an das Starnberg von früher“: Unter diesem Motto steht eine neue Veranstaltungsreihe im Starnberger Museum Starnberger See. Beim Einstieg dazu passierte genau das, was sich Initiatorin Gisela Baumann erhofft hatte: In großer Runde tauschten sich Besucher aus, und manches Wissen kam da zum Vorschein. Jeder ergänzte etwas, gab Anekdoten, manchen Spaß, manches kritische Stück Geschichte zum Besten. Der erste Termin widmete sich dafür auch einem dankbaren Thema: den Gastwirtschaften in Starnberg.

Wo war was? Wo ging wer hin? Was gibt es noch? Das waren die Fragen zur historischen Wirtshausrunde, die die 25 Teilnehmer diskutierten. Museumsleiter Benjamin Tillig moderierte und spitzte die Ohren: Vieles war sehr spannend. Die Wirtshauskultur fehlt bisher nämlich noch in den Publikationen zur Starnberger Stadtgeschichte. Vielleicht liefern die Aufnahmen des Nachmittags für das Archiv einmal die Grundlagen für ein weiteres Buch.

Gisela Baumann, seit zehn Jahren am Museum tätig, hat „seit einem halben Jahrhundert viele Gaststätten kommen und gehen sehen“ und auch versucht, ehemalige Wirte mit an den Tisch zu bekommen. Bezüglich des Gasthofs in der Au ist ihr das gelungen. Willi Illguth hatte das Haus 1977 übernommen: Drei Monate hat er sich dazu für die Gastronomie fit gemacht, 800 000 Mark investiert und später bis zu 28 Mitarbeitende im Gasthof untergebracht. Der frühere „Staltacher Hof“ erhielt unter ihm den neuen Namen gemäß der Flurbezeichnung. Ganz früher war dort die Posthalterstelle, zu Revolutionszeiten 1919 spielten sich düstere Kapitel ab, und vor Illguth war sogar ein Boxclub im Areal zugange. Der Wirt zog später nochmals erfolgreich um: „Für 835 000 Mark habe ich die ,Starnberger Alm‘ gekauft. Die gleichen Kosten verursachte der Umbau.“ Mit nur 200 000 Mark Kapital und jeder Menge Kredit ein gewagtes Unterfangen.

Manche Gaststätten kennt kaum noch jemand

Viele am Tisch erinnerten sich noch gerne an das gute Essen dort, das mit vielen anderen Ideen für Furore sorgte. Vor allem an die Hendl vom „Goldenen Faßl“ erinnerten sich auch noch viele: Das Wirtepaar, das 30 Jahre lang die Gäste versorgte, wohnt heute noch im Haus – und hat das Wohnzimmer da, wo früher bei den Bällen getanzt wurde. Getanzt und gefeiert wurde einst auch im „Spinnradl“, im „Wigwam“ und im „White Horse Club“.

Politik wurde im Münchner Hof gemacht: In dieser ehemaligen Raststätte zur Eisenbahn hielt Adolf Hitler 1926 einen Vortrag, in diesem Umfeld hat ein Zahnarzt auch das Hakenkreuz als NS-Emblem entwickelt. Gegenpol dazu war das „Deutsche Haus“, in dem die Sozialdemokraten verkehrten. Ein herzliches Wohnzimmer für viele war hingegen die „Sonne“, wo in den 1960er Jahren das berühmte Schnitzel für fünf Mark zu haben war.

Während diese Häuser bei vielen noch sehr präsent waren, waren andere kaum noch bekannt: die „Rote Burg“ auf der Ludwigshöhe oder das „Teehaus“ am Almeidaberg etwa. Nicht zuletzt deswegen wird es beim nächsten Erzählcafé am 9. März erneut um die Wirtschaften in Starnberg gehen.

VON FREIA OLIV