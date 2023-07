Gymnasium Starnberg kann nicht alle aufnehmen

Von: Peter Schiebel

Thomas Volz, Leiter des Starnberger Gymnasiums, hat ab Herbst so viele Fünftklässler wie noch nie in seiner Schule. © Andrea Jaksch

Das Gymnasium Starnberg hat 120 Anmeldungen von künftigen Fünftklässlern für das neue Schuljahr angenommen. Die Zahlen waren dieses Jahr sogar so hoch, dass acht Kinder keinen Platz mehr bekommen haben.

Starnberg – Am Gymnasium Starnberg dürfte es im kommenden Schuljahr etwas enger zugehen als bisher. Während dieses Jahr „nur“ 86 junge Leute mit dem Abiturzeugnis in der Hand das Gymnasium verlassen haben, sind die neuen fünften Klassen mit 120 Kindern pickepackevoll. „Das freut mich sehr“, sagte Bürgermeister Patrick Janik, nachdem der frühere Gymnasiallehrer und UWG-Stadtrat Winfried Wobbe im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats kürzlich von einem „Rekordwert bei den Anmeldungen“ gesprochen hatte.

Insgesamt seien es fürs neue Schuljahr sogar 128 Anmeldungen gewesen, erklärt Schulleiter Thomas Volz im Gespräch mit dem Starnberger Merkur und spricht von „sehr guten Anmeldezahlen“. Da das Gymnasium vierzügig ausgelegt ist, ist bei einer Klassenstärke von 30 Kindern aber Schluss. Acht Kinder aus dem Gemeindegebiet von Andechs würden nun am Gymnasium Tutzing ihren Weg zum Abitur beginnen, sagt Volz. „Sie haben dort Plätze bekommen.“ Eine Ausweitung des Angebots in Starnberg auf fünf fünfte Klassen sei nicht möglich. „Das können wir nicht stemmen“, sagt Volz.

Für das zu Ende gehende Schuljahr 2022/23 hatte das Gymnasium 108 Neuanmeldungen in den fünften Klassen gehabt. Die derzeit zahlenmäßig schwächsten Jahrgänge seien die Jahrgangsstufen acht und neun mit jeweils „knapp über 90 Schülern“, erklärt der Schulleiter.

Technische Ausstattung gut - Attraktivität steigt

Generell habe er das Gefühl, dass die Attraktivität des Gymnasiums zugenommen haben, sagt Volz. Das führt er auch darauf zurück, dass die Schule gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei. Die technische Ausstattung der Schüler mit Tablets habe zu einer hohen Zufriedenheit geführt. Relativ schnell habe das Gymnasium zudem versucht, wieder ein aktives Schulleben auf die Beine zu stellen. Die Musikensembles etwa hätten während der Pandemie kleine Open-Air-Konzerte gegeben. Bei den Sommerkonzerten Ende Juni hätten dann wieder 200 Schüler auf der Bühne gestanden.

Zum guten Ruf der Schule würden auch Projekte wie das vergangene Woche vorgestellte öffentliche Gedenken an die Opfer der Judenverfolgung während der NS-Herrschaft (wir berichteten) beitragen. „Wir haben ein sehr aktives und dynamisches Kollegium“, sagt Volz. Auch die Stimmung sei gut. In Konkurrenz mit anderen Gymnasien sieht er die Starnberger Schule dabei aber nicht. Er pflege mit den umliegenden Gymnasien, vor allem mit denen in Tutzing und Kempfenhausen, eine gute Partnerschaft. „Wir sind mit unserer Situation derzeit zufrieden“, betont Volz.

Nach Ansicht von UWG-Stadtrat Wobbe dürfte sich das Gymnasium in den nächsten Jahren bei Schülerzahlen zwischen 900 und 1000 einpendeln.