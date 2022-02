Immer mehr Schüler in Quarantäne: Bayerisches Gymnasium kann dennoch unterrichten - dank einer guten Idee

Dank guter Technik möglich: Uta Lechner unterrichtet ihre Klasse normal im Gymnasium – und überträgt alles digital für die Kinder, die zu Hause bleiben müssen. © Andrea Jaksch

Die Zahl der Schüler, die sich in Quarantäne oder Isolation befinden, steigt stark an. Damit sie den Unterricht nicht verpassen hat sich ein Starnberger Gymnasium etwas ausgedacht.

Starnberg – Vergangene Woche saßen im Klassenzimmer von Uta Lechner, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Starnberg und Deutschlehrerin einer fünften Klasse, von 24 Schülern nur 13 auf ihren Stühlen. Der Rest befand sich in Quarantäne. „Das war schon ein Sonderfall“, sagt Lechner. „Seit ein paar Wochen nimmt die Zahl der Schüler, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen, weil sie Infizierte oder Kontaktperson sind, jedoch zu.“ Damit alle Schüler auf dem gleichen Wissensstand und Lernniveau bleiben, nutzt der Großteil der rund 70 Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium die Videokonferenzsoftware MS Teams, um die Kinder und Jugendliche per Video live an der Unterrichtsstunde teilnehmen zu lassen.

„Wir haben dank der Stadt Starnberg eine sehr gute Medienausstattung“, sagt Lechner. „Früher gab es viele verschiedene Computer, nun ist alles vereinheitlicht.“ Jede Lehrkraft ist mit einem Tablet ausgestattet, das sie im Klassenzimmer mit dem schuleigenen Server verbinden kann. „So kann der Bildschirm per Beamer auf ein großes Whiteboard im Klassenzimmer geworfen werden“, erklärt Lechner. „Für die Kinder zu Hause kann ich den Bildschirm freigeben, sodass sie genau das selbe Tafelbild auf ihrem Laptop oder Tablet sehen.“

Corona-Pandemie: Unterricht für Schüler zuhause und im Klassenzimmer

Die Vorteile dieser Art von Hybridunterricht liegen auf der Hand: „Wir wollen jeden Schüler mitnehmen und die Chance geben, die Stunde verfolgen zu können. Kein Kind soll alleine lernen oder sich einsam fühlen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. „Durch die technischen Möglichkeiten der Schule können die Kinder und Jugendliche Fragen stellen, aufgerufen werden, Aufträge bearbeiten und Gruppenarbeiten durchführen.“ Zum Problem kann die schlechte Internetverbindung der Schüler werden. „Meist ist ja nicht nur einer in Quarantäne, sondern die ganze Familie. Da kann das WLAN schon mal überlastet sein.“ Wackelnde Bilder und verzögerte Stimmen sind die Folge. „Es ist am Ende eben doch kein Präsenzunterricht.“

Trotz allem nimmt der Großteil der Lehrkräfte am Gymnasium diese und weitere Hürden auf sich. „Es ist schon eine Herausforderung. Wir müssen gefühlt mit fünf Bällen gleichzeitig jonglieren. Ich habe die Schüler in der Klasse, um die ich mich kümmern muss und die Kinder zuhause, die auch beschäftigt werden wollen.“ Diese Art des Hybridunterrichts fordere die Lehrerinnen und Lehrer noch einmal auf eine ganz andere Weise. „Wir müssen viel experimentierfreudiger und mutig sein, etwas Neues auszuprobieren.“ Manche Unterrichtsformen wie das Theaterspiel oder die Diskussion sind schwieriger umzusetzen als andere. „Man muss kreativ werden. Eigentlich kann man im jedem Fach die Schüler zu Hause mitnehmen.“ Sogar im Musikunterricht bietet ein engagierter Lehrer das Homeschooling an. Sowohl die Kinder im Klassenzimmer, als auch die Schüler zu Hause können sich ein Musikstück anhören und es im Anschluss besprechen. „Es gibt jedoch auch ein paar Kollege, die noch unsicher sind.“ Deshalb hat die Schule diese Woche eine interne Lehrerfortbildung zur Auffrischung organisiert.

Corona-Pandemie: Aufpassen müssen die Lehrer des Gymnasiums in Starnberg beim Datenschutz

Denn so einfach ist es nicht: „Besonders müssen wir auf den Datenschutz achten“, sagt Lechner. Am Anfang jeder Stunde begrüßt sie die Kinder vor Ort und online. „Dann halte ich den Laptop kurz auf die Schüler im Klassenzimmer, damit sie ihren Freunden zuwinken können – wenn alle einverstanden sind“, betont die Konrektorin. Der Unterrichtsraum müsse unbedingt geschützt bleiben. Das gilt auch für das Klassenzimmer zu Hause. „Es ist wichtig, dass die Schüler alleine in ihrem Zimmer sind und den Unterricht verfolgen.“

Die Teilnahme am Online-Unterricht ist jedoch freiwillig. Es werden im Gegensatz zum Distanzunterricht auch keine Noten vergeben. „Das ist ein Service für die Schüler.“ (lf)

