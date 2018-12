Der Renner der „Running Carrots“

Wieder hat eine Schülerfirma des Starnberger Gymnasiums ein innovatives Produkt vorgelegt – die „Running Carrots“ brachten ein Kochbuch heraus. Selbst ein Sternekoch hat sich ein Exemplar gesichert.

Starnberg – Schnelle Rezepte, für die man nicht lange in der Küche stehen muss, haben die Gymnasiasten der Schülerfirma „Running Carrots“ vom Gymnasium Starnberg in ihrem Kochbuch mit dem passenden Titel „Fast and Foodrious“ gesammelt. Dieser Tage übergab das Führungsteam der „Running Carrots“, bestehend aus Clara Biedermann (17), Carolin Echterbeck (17), Paul Nordmann (18) und Konrad Stein (17), ein Exemplar des Kochbuchs an Kilian Grünberger (17). Er hat das Buch bei einem Quiz während der Hauptversammlung der Schülerfirma gewonnen.

„Wir wollten gesunde Gerichte kreieren, deren Zubereitung weniger als eine halbe Stunde dauert“, erzählt Clara. Sie ist die Vorsitzende der Schülerfirma, die im Rahmen des P-Seminars im Fach Wirtschaft und Recht entstanden ist. Die 13 P-Seminarteilnehmer entwickelten das Kochbuch als Geschäftsidee, die sie weitgehend selbstständig umsetzten. Finanziell unterstützt wurden die Schüler dabei unter anderem vom Restaurant „Aubergine“ des Hotels Vier Jahreszeiten in Starnberg.

Insgesamt habe die Realisierung des Kochbuchs fast ein Jahr gedauert, berichtet Clara. „Im Januar entstand die Idee für das Buch, bis Juli haben wir uns Rezepte überlegt, sie gekocht und fotografiert und danach mussten wir das Ganze digitalisieren.“ Im Oktober ging „Fast and Foodrious“ mit mehr als 50 Rezepten in den Druck. Und das Produkt der Schülerfirma ist heiß begehrt: 19 der ersten 20 Exemplare sind bereits verkauft, das letzte Buch aus der ersten Druckauflage überreichte Anton Moser, Sternekoch im Restaurant „Aubergine“, dem Quiz-Gewinner Kilian bei einem Treffen im Hotel Vier Jahreszeiten.

„Wir vom Restaurant Aubergine haben das Projekt gerne unterstützt“, sagt Moser. „Denn es ging dabei ja auch um das Thema gesunde Ernährung an Schulen, und ich finde es sehr wichtig, dass sich junge Menschen mit diesem Thema beschäftigen.“ Für sich selbst bestellte Moser auch direkt ein Exemplar. Bis die zweite Auflage gedruckt wird, muss er sich gemeinsam mit einigen Vorbestellern noch etwas gedulden. Erst nach Weihnachten werden die Kochbücher verschickt. Die zweite ist zugleich die letzte Auflage des Buchs, denn mit dem Ende des P-Seminars im Februar 2019 löst sich auch die Schülerfirma Running Carrots auf. Die Einnahmen des Projekts spenden die Schüler an die Lamdon School in Ladakh, einem Dorf im indischen Himalaya. Mit dieser Schule hat das Gymnasium Starnberg seit Jahren Kontakt und unterstützt sie.

Die Juniorfirmen sind Teil einer Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Schülerfirmen des Gymnasiums haben in den vergangenen Jahren mehrfach mit besonderen Produkten auf sich aufmerksam gemacht – mit Kopfhörern aus Munitionsresten etwa oder Musikboxen aus Holz.