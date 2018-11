Gymnasium: Sanierung in der Schwebe

Der Bauausschuss des Starnberger Stadtrats hat eine Entscheidung über die weitere Sanierung des Gymnasiums zurückgestellt. Es ist gut möglich, dass das Millionenprojekt verschoben wird.

Starnberg – Ein Selbstläufer wird die weitere Sanierung des Gymnasiums Starnberg nicht. Hatte sich der Stadtrat Anfang des Jahres noch mit Vehemenz für den Fortgang der Arbeiten eingesetzt, so schaut die Situation nun anders aus. Als Bürgermeisterin Eva John dem Bauausschuss am Donnerstagabend die 1,9 Millionen Euro schwere Liste für 2019 vorlegte, gab es mehrere Stimmen, die eine Verschiebung um ein Jahr zumindest ins Spiel brachten.

Auf der Liste stehen der Abschluss der 2009 begonnenen Fassadensanierung, die Fortführung der Heizungssanierung, der Umbau eines Klassenraums in einen Fachraum, die Sanierung eines Physikraums, die Sanierung eines WC-Kerns und die weitere Umsetzung des Leitsystems. 1,1 Millionen Euro stünden noch aus dem Vorjahr zur Verfügung, dazu kämen 800 000 Euro Zuschuss des Landkreises, rechnete Eva John vor.

Es war Ludwig Jägerhuber (CSU), der eine einjährige Verschiebung ins Spiel brachte. Als Grund dafür nannte er die Diskussionen, die derzeit in Tutzing und in Gauting über eine Übernahme der dortigen Gymnasien durch den Landkreis geführt würden. „Da wird sich nächstes Jahr einiges tun“, mutmaßte er. Würde Starnberg sein Gymnasium weiter sanieren, bei einer Übernahme der anderen Gymnasien durch den Landkreis aber über die Kreisumlage zusätzlich beteiligt werden – „dann sind wir zweimal die Angeschmierten“, sagte Jägerhuber, der allerdings auch betonte: „Ich stehe zu unserem Gymnasium.“ Bei einigen Kollegen stieß er auf offene Ohren. „Ich kann mich mit der Idee anfreunden“, sagte Christiane Falk (SPD). „Bei einem Jahr Pause kann man uns nicht mangelndes Engagement vorwerfen.“ Ähnlich äußerte sich Iris Ziebart (FDP) – richtete gleichzeitig aber einen Appell an die Stadtratskollegen: „Dann müssen wir auch Rückgrat haben, wenn in einer der nächsten Sitzungen der Elternbeirat hier im Raum steht.“

Der wollte sich am Freitag gegenüber dem Starnberger Merkur nicht im Detail äußern. Allerdings sagte Vorsitzende Tatjana von Groll-Schacht: „Wir legen grundsätzlich schon Wert darauf, dass die zugesagten Sachen umgesetzt und nicht weiter verschoben werden.“

Auf Vorschlag von Bürgermeisterin Eva John stellte der Bauausschuss die Beratungen schließlich zurück – und beauftragte die Verwaltung, die Angelegenheit so aufzubereiten, dass die Mitglieder Notwendigkeit und Dringlichkeit der einzelnen Vorhaben beurteilen können. Das soll in der Dezember-Sitzung der Fall sein. Allerdings machte John bereits klar, dass aus ihrer Sicht Überlegungen, sich zurückzuhalten, zu Lasten der Schule und des Gebäudes gingen. Das besuchen derzeit etwa 1000 Schüler. „Die Maßnahmen dienen der Sanierung von absoluten Defiziten, dem Gebäudeerhalt und einem ordentlichen Lehrbetrieb“, sagte sie. „Wie viel investieren wir in unser Gymnasium, wenn andere ihre loswerden wollen?“ Das sei eine schwierige Frage.