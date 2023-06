Haben die Bürokratie satt: Apotheker im Kreis Starnberg streiken

Von: Tobias Gmach

Manche Schubladen bleiben leer: Die Feldafinger Apothekerin Dr. Bettina Schickel hat wie ihre Kollegen mit Lieferengpässen zu kämpfen. „Das kostet uns täglich viel Erklärungsarbeit“, sagt sie. Wenn es so weiter geht, können wir darauf warten, dass im Fünfseenland die nächste Apotheke zusperrt. Helen Brugger, Sprecherin der Apotheker im Landkreis und Inhaberin zweier Apotheken in Herrsching © Dagmar Rutt

Noch gibt es im Landkreis genügend Apotheken. Aber die Zukunftsaussichten sind düster. Deshalb schließen sich viele Inhaber dem bundesweiten Streik am Mittwoch an. Sie ärgern sich über mangelnde Finanzierung und unsinnige Bürokratie-Aufgaben.

Landkreis – Wer am Mittwoch unbedingt etwas aus der Apotheke braucht, sollte entweder jene am Markt in Pöcking oder die St.-Vitus-Apotheke in Gilching aufsuchen. Sie haben Notdienst. Der Großteil der anderen wird an diesem Tag geschlossen sein. Die Apotheker streiken, im Landkreis und bundesweit. Sie beklagen die zunehmende Bürokratisierung, den hohen Aufwand durch Lieferengpässe, Unterfinanzierung und Personalnot. Es ist ein Hilferuf, um die Vorort-Versorgung, gerade im ländlichen Raum, weiterhin sicherzustellen. „Wenn es so weiter geht, können wir darauf warten, dass im Fünfseenland die nächste Apotheke zusperrt“, sagt Helen Brugger. Sie ist Sprecherin der Apotheker im Landkreis und führt selbst zwei Häuser in Herrsching. Warnende Beispiele seien die Schloss-Apotheke in Seefeld und die am Dorfbrunnen in Utting. Beide schlossen 2022.

Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) kommen europaweit im Schnitt 32 Apotheken auf 100 000 Einwohner, in Deutschland seien es nur 22. Etwa 25 sind es im Landkreis, errechnet auf Basis von Zahlen des Landesamts für Statistik. Die Versorgungssituation ist stabil und besser als in anderen Regionen. Aber die Tendenz ist bedenklich: Gab es 2004 noch 44 Einrichtungen im Kreis, sind es mittlerweile nur mehr 35. Und Brugger betont: „Ich kenne mehrere Kollegen, die in den nächsten Jahre aufhören und keinen Nachfolger finden.“ Das hohe Maß an Verwaltungsaufgaben schrecke den Nachwuchs ab. „Die Zeit am Patienten fehlt, die eigentliche Tätigkeit. Das führt zu Frustration“, sagt die Apotheken-Sprecherin, die seit mehr als 20 Jahren selbstständig ist.

Dr. Bettina Schickel wird am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr vor ihrer (geschlossenen) Nikolaus-Apotheke in Feldafing stehen, um Interessierten zu erklären, warum sie streikt. Auch sie ist lange im Geschäft, seit 21 Jahren als Inhaberin. Am Streiktag wird sie auf neun Forderungen des ABDA hinweisen, die erste verlangt eine Erhöhung der pauschalen Arzneimittelvergütung von derzeit 8,35 auf zwölf Euro. Im Gespräch mit Schickel wird klar: Es geht auch ums Geld, darum, dass sie mehr Personal gebrauchen könnte, sich es aber nicht leisten kann. Doch noch mehr kann sie sich über bürokratische Hürden aufregen. „Wir sind bei der Ausgabe von Medikamenten oft vertraglich gebunden, wir müssen mit Ärzten hin und her telefonieren, wir bleiben auf Ware sitzen. Das ist alles sehr umständlich.“ Mehr Freiheiten und Entscheidungsbefugnis wären wünschenswert, so Schickel.

Der Kern des Problems sind die Lieferengpässe. Jede halbe Stunde werde die Feldafinger Apotheke im Schnitt mit einem konfrontiert. „Das kostet uns täglich viel Erklärungsarbeit.“ Schließlich wolle man Patienten gut versorgen – und im besten Fall genau mit dem gewünschten Medikament und nicht mit einem Alternativprodukt.

Besonders frustrieren die Apothekerinnen die sogenannten Retaxationen – also die Fälle, in denen Krankenkassen Apotheken nichts bezahlen, wenn Rezept-Abrechnungen fehlerhaft sind. Dafür reicht schon eine kleine Formalie oder ein Buchstabendreher. „Und es gibt keine Möglichkeit, solche Fälle zu reparieren“, sagt Schickel. Einmal habe sie 400 Euro verloren. Ein Arzt, der bei ihr ein Paket mit Verbandsmaterial bestellte, vergaß, auf dem Rezept zu unterschreiben. Sonst war alles korrekt, der Apotheke fiel die fehlende Signatur nicht auf. Die Kasse weigerte sich zu zahlen, Schickel musste die Kosten übernehmen. In vollem Umfang.

Helen Brugger aus Herrsching stört sich besonders an den Präqualifizierungsverfahren, Punkt acht auf der ABDA-Liste. Hintergrund: Regelmäßig müssen Apotheker etliche Voraussetzungen nachweisen, um Hilfsmittel wie Diabetikernadeln, Kompressionsstrümpfe, Milchpumpen oder Inhalationsgeräte vertreiben zu dürfen. „Zuletzt musste ich einen Auszug vom Grundbuchamt einreichen“, berichtet Brugger. Die ABDA schreibt dazu, Apotheken müssten sich ohnehin an die Betriebsordnung halten, was durch regelmäßige behördliche Revisionen überprüft werde.

Für Dr. Stefan Hartmann, der vier Apotheken in Gilching und Weßling betreibt, ist der Streiktag „erst der Anfang des Widerstands“. So schreibt es der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Zum Vorwurf, Apotheken würden Lieferengpässe ausnutzen, um teure Arzneimittel abgeben zu können, sagt er: „Die Kassen beklagen einen Zustand, den sie selbst verursacht haben.“ Die Politik schütze die Krankenkassen und deren Rabattverträge und tue nichts gegen die Tatsache, dass in Deutschland alle 16 Stunden eine Apotheke schließe.

