Hainbuchen abgeschlagen: Stadt erstattet Strafanzeige

Von: Laura Forster

Da stand mal eine Hainbuche: Zwölf der Bäume an der Possenhofener Straße wurden von Unbekannten abgeschlagen. Die Stadt erstattet Anzeige. © Andrea Jaksch

Die Hainbuchen an der Possenhofener Straße sind seit ihrer Pflanzung ein Streitthema. Nun hat ein Unbekannter kurzerhand einen Teil der Bäume entfernt. Die Stadt Starnberg will Anzeige erstatten.

Starnberg – Oft wurde bereits über die 17 Hainbuchen an der Possenhofener Straße berichtet, denn die Bäume sind, seit sie vor rund zwei Jahren dort eingepflanzt wurden, einigen Anwohnern ein Dorn im Auge und sorgen immer wieder für Diskussionen. Nun hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte dem ein Ende gesetzt und zwölf der Hainbuchen kurzerhand vor wenigen Tagen selbst gefällt – „wahrscheinlich mit einer Machete“, wie Rathaussprecherin Lena Choi auf Nachfrage des Starnberger Merkur sagt. Möglicherweise seien es Bürger gewesen, die sich daran gestört haben. „Wir werden auf jeden Fall Anzeige erstatten.“ Bereits kurz nach der Pflanzung gab es schon eine ähnliche Aktion. „In Eigenregie hat damals jemand die ganzen Triebe abgeschnitten.“

Hintergrund: Im Sommer 2020 hatte der städtische Baumkontrolleur festgestellt, dass mehrere Robinien an der Possenhofener Straße nicht mehr verkehrssicher waren und schnellstmöglich entfernt werden sollten. Die Fachstelle Grünpflanzung und Naturschutz im Rathaus entschied, die schadhaften Bäume zu ersetzen und gleichzeitig die Baumreihe zu verlängern. 25 Hainbuchen sollten ursprünglich gepflanzt werden, am Ende wurden es 17. Sie sollten im ausgewachsenem Zustand nicht so hoch sein, dass sie den Blick von am Hang liegenden Grundstücken auf den See versperren, so die Verwaltung. CSU-Fraktionschef Thomas Beigel war das damals trotzdem zu massiv. „Diese Art von Bäumen wird bis zu 15 Meter hoch und sechs Meter breit“, sagte er. Beigel hatte deswegen einen Antrag eingereicht, der die Entfernung der gepflanzten Bäume zum Ziel hatte.

Stadtverwaltung bittet um Hinweise

Bei einem Ortstermin im Januar 2022 wurde darüber mit den Anwohnern gesprochen. Sie befürchteten, dass in Zukunft durch die hohen Bäume wenig Licht auf die Anliegerstraße fallen würde. Außerdem verbaue die Bepflanzung den Seeblick für alle Anwohner der Straße vollständig – so die Meinung der Bürger entgegen der Einschätzung der Stadt. Zudem erschwerten die Bäume das Ausfahren aus der Anliegerstraße, einer Einbahnstraße, auf die Possenhofener Straße und die Buchen würden zu viel Laub abwerfen. Letztendlich stimmte der Umweltausschuss bei vier Gegenstimmen Anfang 2022 für den Erhalt der frisch gepflanzten Bäume.

Zwölf davon sind nun zerstört. Die Stadt bittet die Bürger um Mithilfe. Wer etwas Auffälliges im Bereich der Possenhofener Straße beobachtet hat, soll sich bitte per E-Mail an pressestelle@starnberg.de wenden.