„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt“: Polizei klärt über Messenger-Betrug auf

Aktion zum Thema Messenger-Betrug: Die Präventionskampagne fand in Gauting vor dem Karl’s-Zentrum statt. Im Bild (v.l.): Polizeichef Andreas Ruch, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Polizistin Lea Meisinger, Bürgerin Susi Menella, Polizistin Anna Lichtenwald, Bürger Gerhard Laumer und Polizist Adrian Kreuzer.

Präventionskampagne

Bei Betrugsfällen per Whatsapp und Co. ist die Aufklärungsquote minimal. Gerade deshalb setzt die Polizei auf die Aufklärung der Bevölkerung. Beamte verteilten nun Flyer in Starnberg, Gauting und Herrsching. Die Masche erreicht im Gegensatz zum Schockanruf auch vermehrt jüngere Menschen.

Landkreis – Große Polizeipräsenz herrschte dieser Tage: vor dem Karl’s-Zentrum in Gauting, auf dem Rathausplatz in Herrsching und auf dem Kirchplatz in Starnberg. Eine koordinierte, landkreisweite Suchaktion steckte nicht dahinter – sondern die Präventionskampagne „Lösch das!“. Die Beamten verteilten Flyer, um vor einer noch relativ neuen Masche zu warnen: Messengerbetrug. Allein im Jahr 2022 entstand dadurch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem der Landkreis gehört, ein Schaden von mehr als 1,2 Millionen Euro. Deshalb forciert das Präsidium nun die Aufklärung. Die Gautinger Polizei etwa registrierte seit dem Frühjahr circa ein Dutzend Fälle. „Die Dunkelziffer ist sicher weit höher, weil sich viele Leute schämen, den Vorgang zur Anzeige zu bringen“, sagte Inspektionsleiter Andreas Ruch beim Flyer-Verteilen.

Auf dem Din-A5-Blatt ist ein Smartphone mit typischem Chatverlauf abgebildet: „Hallo Mama. Mein Handy ist kaputtgegangen. Das ist meine neue Nummer. Kannst dir die neue Nummer abspeichern.“ – „Hallo mein Schatz, ok, ich hab die Nummer abgespeichert. Ist alles in Ordnung?“ – „Ich hab ein Problem. Ich benutze mein altes Handy, kann damit aber kein Online-Banking machen. Könntest du für mich etwas überweisen? Bekommst das Geld morgen direkt zurück.“ Die Betrüger verzieren ihre Nachrichten mit lächelnden und Kuss-Smileys.

Die 57-Jährige, die sich im Frühjahr 2022 bei der Gautinger Polizei gemeldet hatte, bekam ihr Geld natürlich nicht zurück. „Sie hat zweimal 1500 Euro überwiesen, für eine angebliche Mietkaution im Ausland“, erzählte Ruch. Es war einer der ersten Whatsapp-Fälle, die im Fünfseenland aufschlugen. Den Betrügern half, dass sich die Tochter der Frau tatsächlich im Ausland aufhielt. Ruch: „Die Gautingerin wurde dazu gedrängt, schnell zu handeln, sonst sei die Wohnung weg.“

Die Überrumpelungstaktik funktioniert ähnlich wie beim berüchtigten Schockanruf inklusive Enkeltrick. Aber das Verschicken vertrauenserweckender Nachrichten ermöglicht den Gaunern größere Reichweite – und sie sind damit nicht nur bei über 80-Jährigen, sondern auch jüngeren Menschen erfolgreich. Die persönlichen Geldübergaben fallen in der Regel weg, Aufforderungen zur Sofortüberweisung ersetzen sie. Die Aufklärungsquote sei minimal, sagt Polizeichef Ruch, der zu dem Thema auch Vorträge in Seniorenheimen und anderen Einrichtungen hält. Die Handynummern würden nach erfolgreicher Tat sofort gelöscht und die Bankkonten leer geräumt. Und die Täter säßen meist weit weg in Osteuropa.

Als Aktionstag war überregional der Mittwoch vorgesehen. Starnbergs Inspektionsleiter Bernd Matuschek und seine Leute bauten ihren Infostand aber am Donnerstag auf, um auf dem Wochenmarkt möglichst viele Menschen zu erreichen. Matuschek machte schon selbst Bekanntschaft mit der Messengermasche, wie er dem Merkur vor einiger Zeit erzählte. Er speicherte die Absenderadresse unter „Betrüger“ ein und spielte das Spiel schon aus beruflichem Interesse eine Weile mit. Geld überwies er natürlich nicht. Er recherchierte aber, dass am selben Tag mit derselben Nummer ganz woanders in Deutschland ein Bürger abgezockt wurde und einen fünfstelligen Betrag überwies.

Damit dies möglichst selten passiert, hat die Polizei eine Reihe Präventionshinweise veröffentlicht. Sie lauten folgendermaßen: